Horóscopo gratis del 13 de noviembre

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

No permitas que personas irresponsables y perezosas te estropeen éste día. Te has levantado comunicativa, quieres hablar con amigos que hace tiempo no ves.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Saldrás airosamente de situaciones difíciles. No des entrada a cotilleos y dudas. Día estupendo si tienes que hablar en público o presentarte a una entrevista importante.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Pondrás las cosas en su sitio y sacarás adelante los planes que te has propuesto. Si tienes pareja estable evita situaciones que puedan causar celos innecesarios.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Superarás cualquier sentimiento nostálgico te invada por no estar con quien amas. Ten cuidado con las ofertas que aparentemente ofrecen mucho, suelen ser estafas.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Escucharás buenas noticias que te darán una perspectiva nueva y diferente. Tendrás muy buenas ideas, aplicables tanto a tu trabajo como a tu vida personal.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

No te dejes abatir por una decepción, hoy todo es posible, inclusive reconciliaciones. Querrás resolver los problemas de todos y puedes agotarte. Movimientos laborales.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Proponte aprender un idioma nuevo. Este ciclo estarás muy bien auspiciado. Día de suerte, hoy van a surgir oportunidades que debes aprovechar. No vaciles.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Solucionas muchas cosas que estaban confusas y aclararás dudas sentimentales. Las relaciones con vecinos, parientes y amigos estarán en un tono armonioso.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Día ideal para hablar con tu pareja respecto a lo que te molesta en la relación. El dinero parece escaparse de tus manos, no te atormentes. Tómalo todo con calma.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Organizar tu tiempo contribuirá a que tu jornada de trabajo sea más productiva. No te inquietes por nada que surja fuera de lo establecido. Noticia de una boda.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No te dejes llevar por quienes te llenan la cabeza de ideas que no son reales. Vas a tener noticias muy alentadoras de una gestión laboral que estaba estancada.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Confiesa tus preocupaciones a alguien de confianza, te dará otro punto de vista. Sigue con los planes que te has propuesto y te asombrarás de lo que consigues.

