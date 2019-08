Horóscopo gratis para el martes 20 de agosto de 2019 Horóscopo del martes 20 de agosto de 2019. Consultar el horóscopo del martes 20 de agosto de 2019: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Martes, 20 agosto 2019, 01:01

Ya puedes consultar en LAS PROVINCIAS el horóscopo gratis de este martes 20 de agosto sobre amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo del martes 20 de agosto de 2019.

Consulta el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Hóroscopo gratis del martes 20 de agosto. Predicciones

Aries

No permitas que personas irresponsables y perezosas te estropeen éste día. Te has levantado comunicativa, quieres hablar con amigos que hace tiempo no ves

Tauro

Estás expuesta a comentarios y miradas indiscretas, protege tu privacidad. Oportunidad para sacar adelante tu economía. Hoy se abren caminos interesantes.

Géminis

Pondrás las cosas en su sitio y sacarás adelante los planes que te has propuesto. Si tienes pareja estable evita situaciones que puedan causar celos innecesarios.

Cáncer

Tus problemas se van a ir resolviendo, no te inquietes. Hay noticias agradables. Si estás desempleada no te agobies, sigue insistiendo y no te des por vencida.

Leo

Escucharás buenas noticias que te darán una perspectiva nueva y diferente. Tendrás muy buenas ideas, aplicables tanto a tu trabajo como a tu vida personal.

Virgo

No te dejes abatir por una decepción, hoy todo es posible, inclusive reconciliaciones. Querrás resolver los problemas de todos y puedes agotarte. Movimientos laborales.

Libra

En asuntos sentimentales sabrás qué hacer y decir. Prepárate para lo inesperado. Una posibilidad nueva de solucionar lo que te parecía imposible. Ciclo favorable.

Escorpio

Tiendes a abusar de tu suerte y gastar a manos llenas. Debes ser muy cauta. Recibirás noticias agradables. Prepárate para un fin de semana al aire libre.

Sagitario

Sé prudente y no prometas lo que no podrás cumplir. Retoma el control de tu vida. Sigue tus intuiciones, no intentes justificar tus sentimientos. Buenas noticias.

Capricornio

Organizar tu tiempo contribuirá a que tu jornada de trabajo sea más productiva. No te inquietes por nada que surja fuera de lo establecido. Noticia de una boda.

Acuario

Recibirás un ingreso extra que debes poner aparte para que no se te diluya. Se avecinan unos días de mucha actividad tanto en tu trabajo como en el hogar.

Piscis

Lograrás un avance considerable en el terreno laboral. Situaciones imprevistas. Todo cambia positivamente, te concentras en lo que realmente vale la pena.