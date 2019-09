Horóscopo gratis para este lunes 16 de septiembre de 2019 Horóscopo del lunes 16 de septiembre de 2019. Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco LAS PROVINCIAS Lunes, 16 septiembre 2019, 01:34

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 16 de septiembrede 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Debes ser muy prudente con lo que digas para no provocar celos en tu pareja. Tendrás oportunidades para ampliar tu círculo de amistades y te divertirás.

Tauro

Si no tienes empleo o estás pensando cambiar, trázate un plan concreto de acción. Te vendría muy bien un masaje o algún otro tipo de tratamiento estimulante.

Géminis

Se avecinan momentos felices en tu relación que debes aprovechar íntegramente. Una dieta sana y equilibrada te ayudará a tener más energía y a sentirte bien.

Cáncer

No cuentes a nadie lo que pretendes hacer, haz tus asuntos de manera privada. Vas a sentirte algo inquieta, no podrás parar, aprovecha para adelantar tareas.

Leo

Aumentan las posibilidades de encuentros emocionales y de soluciones imprevistas. Necesitas realizar alguna actividad nueva de tipo intelectual que te llene.

Virgo

Las cuestiones laborales están confusas así que mejor no te lances a nada nuevo. Los astros favorecen a tu signo y te irá muy bien en general.

Libra

No tomes al pie de la letra lo que te digan, podrías lastimar con tu respuesta. Si has iniciado una relación hace poco, las cosas te irán bastante bien.

Escorpio

Si mantienes el equilibrio en todo lo que haces lograrás el éxito que mereces. Intenta evitar los problemas familiares, ahora debes pensar más en ti misma.

Sagitario

Hoy es un buen día para depurar tu organismo con frutas y zumos, sin exagerar. Si tomas algún reconstituyente, la mejoría física será mucho más rápida.

Capricornio

Tu situación laboral es buena aunque no te lo parezca, no entres en cotilleos. No abuses de las cosas que sabes que te sientan mal, como algunas comidas.

Acuario

En muy poco tiempo estarás cosechando lo que has venido sembrando durante meses. Estarás en el punto de mira de muchas personas, gozarás de un carisma especial.

Piscis

Si sufriste alguna quemadura o lesión en la piel estás en un proceso de curación. Recibirás todo el apoyo y la ayuda que necesitas de tu pareja o familia.