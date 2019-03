Horóscopo gratis de hoy lunes 4 de marzo: amor y trabajo Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Lunes, 4 marzo 2019, 00:57

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopode hoy lunes 4 de marzo de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del lunes 4 de marzo de 2019.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Te encuentras estupendamente y con mucha vitalidad, disfruta de este día. No te faltarán esas grandes ideas para nuevos proyectos de futuro ni ganas para llevarlos a cabo.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si tienes un plan que te interese de verdad, saca tiempo de donde sea. Recibirás con los brazos abiertos a todo el que se te acerque a ti, estarás muy generoso.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Te sientes fuerte y con energía positiva, será un día muy productivo para ti. Quizás tus actuaciones del día se vean influenciadas por tus emociones, aunque es fácil que te muevas sin pensar.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si tienes problemas con alguien, intenta no aumentarlos, no entres al trapo. En ocasiones las responsabilidades te agobian y huyes de ellas como alma que lleva el diablo, pero debes cumplirlas.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Trata de organizar mejor tu agenda y tus papeles, así funcionarás mejor. Te mostrarás mucho más bondadosa y servicial que de costumbre con el resto de los mortales.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Estás bien, pero con el estómago algo delicado, no abuses de las comidas. Tienes que planificar que soluciones puedes aplicar para corregir los posibles descalabros económicos.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

La posición de los astros te resultará muy favorable en el amor. Andas bastante rebosante de energía y querrás darle salida dejando de lado tu habitual pereza, quizás hagas algo de deporte.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

En el trabajo tendrás que hacer algo que no esperabas, te gustará cambiar. Cualquier pequeño momento de este día te pondrá una sonrisa en la cara, hoy estarás feliz sin saber muy bien por qué, pero lo disfrutarás.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si has discutido con alguien, es un día muy indicado para reconciliarte. Tu instinto de protección hacia la gente que te rodea, y sobre todo tu familia, estará hoy muy acentuado.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si estabas buscando un trabajo extra, es muy posible que lo encuentres. Tus amigos pueden ser la mejor compañía para ti y con ellos pondrás sobre la mesa los temas más raros, raros.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Estás bien, pero procura defender tu descanso para que no te falte energía. Solamente depende de tener decisión y poner mano sobre obra, verás los resultados con cierta rapidez, pero debes ser disciplinada.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No te interesa comprar nada que no sea imprescindible en este momento. No debes bajar la guardia ni un momento, el que algo quiere algo le cuesta, y en este momento no debes darte respiro.

