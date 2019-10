Todo lo que podría pasarte hoy: horóscopo gratis del lunes 21 de octubre Horóscopo del lunes 21 de octubre de 2019. Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco | Averigua qué te deparan los astros LAS PROVINCIAS Lunes, 21 octubre 2019, 01:55

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 21 de octubre de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Hoy te envuelve una onda feliz que contribuye a que se vayan disipando temores. Debes tener paciencia en el trabajo, todo se solucionará en poco tiempo

Tauro

En el amor hay sorpresas porque estarás junto a quien realmente vale la pena. Tienes que descansar más para que tu organismo se equilibre y esté bien del todo.

Géminis

Notarás con alegría como las situaciones presentes ya no te afectan como antes. Te vas a sentir muy activa mentalmente y con mucha vitalidad al mismo tiempo.

Cáncer

Es un buen momento para comprar algún libro o material asociado con tu trabajo. Cuídate un poco más y date algún tratamiento especial, te lo has ganado.

Leo

Recibirás un ingreso de forma inesperada. Todo marchará mejor de lo que pensabas. Estás bien, pero estarías mejor si te estabilizases un poco y te asentases.

Virgo

Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero y a pasar el tiempo. Tienes que hablar las cosas a tiempo para que no se conviertan en problemas.

Libra

Te has dejado llevar por las apariencias y todo indica que te has equivocado. Conocerás a gente nueva, pero recuerda que las amistades se hacen poco a poco.

Escorpio

Si aún estás soltera no será por mucho tiempo. Ahora Empieza una etapa distinta. No dejes de pedir ayuda a los que te quieren sinceramente. No te fallarán.

Sagitario

Las tendencias financieras son favorables, pero no caigas en falso optimismo. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento.

Capricornio

Mantente tranquila sin complicar tu mente con pensamientos tristes o angustiosos. Mantén una actitud positiva y verás como todo en general te va muy bien.

Acuario

Algunas cosas tienden a no salir exactamente como las habías planeado, ten calma. Si no tienes pareja es un buen momento para conocer a alguien interesante.

Piscis

Si te interesa una persona realmente y temes perderla entonces decídete y habla. Ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos.

Los sonidos de Marte