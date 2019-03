Horóscopo gratis de hoy viernes 29 de marzo: amor y trabajo Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Jueves, 28 marzo 2019, 21:37

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopode hoy viernes 29 de marzo de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del jueves 28 de marzo de 2019.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy se facilitará la solución de problemas pendientes laborales y sentimentales. Tu carácter explosivo y sincero puede salir a relucir a la mínima de cambio y embarcarte en más de una discusión.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si has estado atada a situaciones que te causaban pesar, ahora te sentirás libre. Terminarás la semana teniendo claro por donde encauzar tu vida, para conseguirlo no vas a variar tus creencias.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

No dejes que te presionen a la hora de tomar una importante decisión financiera. En el amor, no te costará nada mantener la llama de la pasión encendida, pero procura que sea con la misma persona.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Estás en tono de suerte, se abren caminos sentimentales en tu horizonte astral. Querrás hacer de tu casa tu mayor tesoro, por lo que no escatimarás en gastos ni esfuerzos para lograrlo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No le concedas demasiada importancia a los problemas cotidianos que te agobian. Puedes estar lanzada en materia sexual, querrás experimentar, tener muchas y variadas experiencias.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Revisa lo que estás haciendo y toma medidas para mejorar tu salud y recuperación. Para ti el trabajo es muy importante, pero ahora cobrará más relevancia.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Estás en un ciclo que aumenta tu autoestima y te coloca en el camino correcto. El primer paso para ser honesta con los demás, es ser honesta contigo misma, apúntate esta idea en la cabeza y ponla en práctica.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Hoy es el día de la intimidad y la ternura en el que se funden con la ilusión. Las personas más cercanas a ti y en tu hogar, tienen un importante papel que desempeñar estos días en tu vida, serán un referente.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Aunque te parezca que tienes muchos problemas encima, ya se están resolviendo. Procura vigilar muy de cerca todo lo que tenga que ver con papeleos, viajes, comentarios que hagas.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Una situación inesperada te puede hacer dudar del amor de cierta persona. Tendrás que batirte entre dos opciones, una que te asalten afanes consumistas, otra, mantener bien cerrada la cartera, actúa con la cabeza.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Si tienes trabajo estable, todo está marchando bien, no hay por qué angustiarse. No te dejes arrastrar por el nerviosismo y la inestabilidad de tu carácter, estos sentimientos no será nada bueno para actuar.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Propuestas laborales extras que vienen muy bien desde el punto de vista material. Finalizas la semana con el ritmo un poco frenado, preferirás ir lenta pero segura, sabiendo lo que haces en todo momento.

