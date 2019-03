Horóscopo gratis de hoy sábado 2 de marzo: amor y trabajo Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Sábado, 2 marzo 2019, 01:00

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopode hoy sábado 2 de marzo de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del sábado 2 de marzo de 2019.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Recibirás ofertas prometedoras que te harán replantearte lo que tienes. Actúa con la cabeza si tienes que hacer una compra que pueda dar un vuelco a tu tarjeta, piénsalo dos veces.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En el amor atraviesas una época muy conquistadora, tendrás mucho éxito. Si expones tus ideas serán tan buenas y tenidas en cuenta, esto te puede traer unos buenos beneficios a la larga.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Las relaciones de pareja son cosa de dos, no intentes salirte con la tuya. Más vale uno en mano que ciento volando, aplícate el refrán, en este momento es mejor lo que puedas tener que lo que te propongan.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Vas a tener una actitud positiva que te va a beneficiar en muchos aspectos. Sería muy interesante que te apuntaras a algún curso de formación o algún estudio de idiomas, es buen momento.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Tu organismo puede mejorar después de una racha regular. Te animarás. Pero hoy no le des demasiadas vueltas a la cabeza trata de organizarte el día y deja para la próxima semana la preocupación.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Debes rechazar una oferta poco clara que puedes recibir próximamente. Además es que hoy debes salirte de la rutina y optar por algo que realmente te motive, huye de la monotonía.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Procura no intentar abarcarlo todo en el trabajo, a la larga no te beneficiará. Que mejor momento para poder realizarlo, hoy nadie te mete prisa, no te la des tú, piensa un poco en ti.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tienes una racha estupenda para relacionarte con gente de Piscis y Tauro. Procura no solamente hoy, si no de costumbre, el hacer unas comidas saludables, te sentirás mucho mejor.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Con los astros a tu favor te favorecerá mucho lo relativo al amor. Deberás poner un poco de orden en tu economía, ya sabemos que para ti el dinero no es lo más importante, pero controla.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tu sentido de la responsabilidad va a ser valorado en tu empresa estos días. Entusiasmo no te falta, pero a veces pierdes los nervios porque las cosas no van tan rápido como tú quisieras.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy podrás demostrar a los demás todo lo que vales, estarás muy bien. A veces hay retrasos, pero no debes preocuparte en exceso porque todo volverá a su cauce, ya lo verás.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Te vas a sentir muy fuerte físicamente y también en el plano mental. Trata de no querer llevar siempre la voz cantante y adáptate a la situación con normalidad verás los resultados.

