Horóscopo gratis de hoy jueves 21 de marzo: amor y trabajo Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Jueves, 21 marzo 2019, 01:07

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopode hoy jueves 21 de marzo de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del jueves 21 de marzo de 2019.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Presta atención a cualquier oportunidad que se te ofrezca, puede ser importante. Tendrás una capacidad extra para negociar todas aquellas cosas que te interesen, tendrás contactos que serán muy productivos.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Vas a tomar decisiones importantes en el trabajo, piénsate bien las cosas. Intenta no mostrarte demasiado acaparador con tu pareja, necesitará libertad para hacer las cosas que le gustan.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Aprovecha cualquier momento para salir, pasear y disfrutar del buen tiempo. Estarás elocuente, divertido, discutidor, charlatán, vamos que no te faltarán recursos para brillar con luz propia.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si no dejas de lado tus miedos, nunca podrás avanzar, sé más decidido. Estás muy activado y aunque puedas vivir cambios que te trastoquen la mayoría serán muy positivos.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Tienes que cambiar por tu bien algunos aspectos de tu vida poco saludables. Tendrás un magnetismo extra para atraer al sexo opuesto, pero tomate cierta distancia, no te querrás comprometer en exceso.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Vas a tener que apretarte un poco el cinturón un tiempo, pero no te vendrá mal. Si te sientes mal porque los demás no te entienden, piensa si es que tus expresiones no son comprensibles del todo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tienes mucha energía positiva y ganas de hacer cosas nuevas, aprovecha el tirón. Todo lo relacionado con tu hogar y familia se convertirá en el eje central de tu vida, compaginarás tu vida con los compromisos laborales.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

No dejes que los problemas te afecten mucho, tienes capacidad para resolverlos. Te moverás en todos los círculos sociales sin apenas realizar ningún esfuerzo, esfuérzate y lo pasarás muy bien.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Sería conveniente que en este momento no gastaras más de lo necesario. Dependerá de cómo canalices la relación con tú familia para que todo fluya adecuadamente.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si te propones ahorrar, lo puedes conseguir, organiza bien tus cuentas. No es normal en ti, pero ahora curiosamente, puedes estar sin prestar atención a todo aquello que te pueda interesar.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Vas a tomarte más tiempo libre para relajarte y distraerte, te vendrá muy bien. Tienes que estar más precavido, no es momento de lanzarte abiertamente, serás fácil de ser engañado.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Vas a dedicar un tiempo a poner en orden tus asuntos, lo que los mejorará mucho. Por este motivo tu vida económica necesitará alguna organización diferente, prepárate de cara al futuro.

