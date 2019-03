Horóscopo gratis de hoy jueves 14 de marzo: amor y trabajo Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Miércoles, 13 marzo 2019, 22:26

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Logras acuerdos laborales y contactas con alguien que te busca desde hace tiempo. Cualquier excusa será buena para que inviertas parte de tu tiempo y dinero en darte algún capricho.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

No te apresures a decir que sí o que no, analiza tu vida amorosa y luego decide. La relación es cosa de dos, no pienses que tienes derecho a tomar decisiones por la otra parte sin consultar.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Vas a tener muchísimo trabajo, pero lo harás relajadamente y muy bien, disfrutarás. Hoy es un día amoroso por excelencia, seguro que sabrás sorprender a tu pareja dándole el cariño que te reclaman.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Te puedes sentir celoso y posesivo, y no es propio en ti, debes de controlarte. Debes sorprender a tu pareja con algún regalo de lo más original y divertido, no todos los días se presenta la ocasión.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No tomes decisiones respecto al trabajo, no es el momento, espera tiempos mejores. Hoy echarás el resto para que tú pareja sienta que en su memoria solamente estás tu, será de vital importancia.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Querrás poner a prueba tu relación, ten cuidado y no te pases, no sería bueno. Si se trata de hacer inolvidable una celebración, hoy, tú serás la persona indicada para lograrlo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Haz listas de lo que quieras comprar hoy, para no pasarte ni quedarte corta. No entres al trapo en cuestiones que pueden esperar, cuida tus impulsos, vamos, cuenta hasta diez antes de dar una respuesta comprometedora.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

El apoyo de tu pareja será crucial para ti en estos días, no rechaces su ayuda. No es el momento, pero en tu mente está el cambio, no te preocupes que llegará pero ahora no es la situación más indicada.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No estaría de más que fueras más cariñosa con tu pareja, te lo pide a gritos. Con tus ganas de dar y recibir amor, estarás por la labor de que todo tu entorno lo viva como algo muy especial.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Debes intentar controlar los arrebatos de mal genio, no te conviene nada. El dialogo siempre es importante, pero en este caso más, verás cómo llegas a conclusiones determinantes en momentos complejos.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Probar nuevas formas de hacer las cosas te funcionará muy bien estos días. Seguro que conseguirás algún hueco para salir y dedicarlo a tus amigas/os, dedícate a tus aficiones favoritas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El balance de tus asuntos es positivo, estás obteniendo buenos resultados. Procura no gastarte más de lo que debes, de lo contrario, tu cuenta se resentirá y luego tendrás problemas.

