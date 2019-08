Horóscopo gratis para el domingo 25 de agosto de 2019 Horóscopo del domingo 25 de agosto de 2019. Consultar el horóscopo del domingo 25 de agosto de 2019: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Domingo, 25 agosto 2019, 01:32

Ya puedes consultar en LAS PROVINCIAS el horóscopo gratis de este domingo 25 de agosto sobre amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo del domingo 25 de agosto de 2019.

Consulta el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Hóroscopo gratis del domingo 25 de agosto. Predicciones

Aries

Has estado muy tensa y con insomnio últimamente. Descansa y aprende a relajarte. Estás haciendo que tu buena salud sea algo estable y no pasajero, sigue así.

Tauro

Etapa de recuperación económica que te ayudará a pagar tus deudas atrasadas. Plantéate objetivos a largo plazo y verás como te va muy bien, es el momento.

Géminis

Estás subiendo de peso aplica la regla de oro: ejercitarte y comer racionalmente. Te dedicarás a ordenar aspectos de tu vida personal que habías descuidado.

Cáncer

El dinero está dándote vueltas y aunque aún no se te ha pegado no está muy lejos. Tu intuición funcionará muy bien, déjate llevar por ella, no seas tan práctica.

Leo

Debes estar alerta para no reaccionar de forma súbita ante algún contratiempo. Si sabes ver tus fallos las cosas te irán mejor, podrás avanzar en tus planes.

Virgo

En el terreno amoroso así como el de la economía las perspectivas son muy buenas. Gastarás menos de lo que habías pensado y te sentirás satisfecha por ello.

Libra

Te preocupas por cosas que no son importantes, separa la realidad de la fantasía. Tus hijos, si tienes, pueden darte grandes alegrías en estos días, dales tiempo.

Escorpio

Una fuerte onda intuitiva te ayudará a encontrar pronto soluciones laborales. Si notas que estás más decaída plantéate tomar algún reconstituyente.

Sagitario

Decides hacer las cosas por ti misma sin esperar que otros sean los que lo hagan. Te convendría empezar a ahorrar un poco, has hecho ya muchas compras.

Capricornio

Si tienes pareja, disfruta el día a tu manera sin complicarte demasiado la vida. Deja de lado tus sentimientos de frustración y sé más positiva, te beneficiará.

Acuario

Muy pronto recibirás noticias promisorias alentadoras asociadas con un dinero. Estos días se despertarán en ti nuevos intereses o deseos de aprender cosas.

Piscis

Aclaras dudas y terminan ciertas situaciones que te hacían recelar de quien amas. Atraviesas una etapa de optimismo y de ilusión con tu pareja, si tienes.