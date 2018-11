Horóscopo gratis del 11 de noviembre Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario. Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Sábado, 10 noviembre 2018, 22:15

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, domingo 11 de noviembre, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del domingo 11 de noviembre de 2018.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tienes más ánimos para salir a divertirte y a despejarte, lo pasarás bien. En el amor no reacciones exageradamente a una mentirilla que te diga tu pareja.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Aprovecha el tiempo libre y no te cargues con obligaciones, carga las pilas. Si estás bajo tratamiento médico no te descuides y no tendrás problema alguno.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Quieres hacer un viaje, pero necesitas ahorrar un poco, si te interesa, lo harás. Hoy tiendes a ser crítica, hablar en todo momento y encontrando faltas en todo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Poco a poco te irás recuperando del cansancio o la tensión que acumulabas. Deberás posponer una meta laboral para evitar una situación tensa en tu empleo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Tienes que dejar atrás las dudas y nostalgias del pasado que no te benefician. Durante esta etapa tu tesón y voluntad son los factores que conseguirán el éxito.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si te dedicas a ayudar a todo el mundo al final te resentirás, ponte un límite. Recibirás dinero dentro de muy pocos días, adminístralo adecuadamente o se te va.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Las circunstancias que te rodean son buenas, no te descontroles sin motivo. Se descubren situaciones que no eran de fiar sobre determinada persona o amistad.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Te esperan novedades en el trabajo y en la economía, pero son positivas. Es menester que escuches bien y no saltes a conclusiones precipitadas erróneas.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Las prisas te crisparán los nervios, así que intenta evitarlas de algún modo. Hay situaciones imprevistas en tu trabajo que requerirán de tu flexibilidad.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Conseguirás lo que estabas buscando y con más facilidad de lo esperado. Tu experiencia en asuntos de dinero te será de mucha utilidad para invertir.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No prestes atención a los comentarios malintencionados que escuches hoy. Evita el tono irónico, no conviertas tu conversación en una retahíla de sermones.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No presumas mucho de dinero en estos días, te podrías llevar un disgusto. Las situaciones complicadas que te estaban preocupando pasan a un segundo plano.

