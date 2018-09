Horóscopo gratis diario de hoy viernes 7 de septiembre Horóscopo diario gratis. Consultar la suerte: amor, dinero y salud., Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Viernes, 7 septiembre 2018, 21:25

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 7 de septiembre, gratis. Así, podrás conocer lo que te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, salud, trabajo y demás aspectos de la vida, según este horóscopo gratis del viernes 7 de septiembre de 2018.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Le dirás a alguien lo que piensas y te sentirás fenomenal contigo misma. Si alguien de tu entorno te pide que le eches una mano, no lo dudes ni un momento. Si necesitas soledad, tómate tu tiempo.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Estos días te convertirás en un líder en el trabajo y eso te gusta bastante. Deberías buscar un momento para dedicarte a ti, te reconfortaría mucho estar a solas un rato.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Mantendrás la cabeza despejada para tomar decisiones, estás muy bien. Puede que hoy te levantes con el espíritu inestable y necesites algo más de seguridad en tu vida.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tendrás que esforzarte mucho, pero valdrá la pena, tendrás tu compensación. Generalmente, siempre eres muy positivo pero a veces piensas que no podrás realizar tus aspiraciones, no es a sí.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Ten cuidado con los cotilleos en el trabajo, mejor quédate al margen. Dedicarás gran parte de tu tiempo a que tus amigos sean felices, les prestarás tu apoyo de todas las formas posibles.

Horóscopo de hoy de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

No hagas sobreesfuerzos si notas que te fallan las energías, contrólate. Procura aclarar los conceptos, no permitas que nadie te exija algo que no es para eso, simplemente sé tu.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tendrás que ser muy tenaz para lograr tus objetivos, pero puedes hacerlo. Pelearás con uñas y dientes en la lucha por tus valores más arraigados, procurarás que nadie los pise.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tienes alguna tendencia a enfermar, cuídate más estos días, protégete del aire acondicionado. Consulta con la almohada, verás las soluciones cuando estés más relajado, lo verás desde otra perspectiva más serena.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy serás una persona imprescindible en el trabajo, procura estar a la altura. La atracción que sientes por esa persona que te gusta tiende a ir a más, déjate arrastrar por la pasión y si surge, por los placeres.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tus amigos sabrán que pueden confiar en ti, estás demostrando mucho. No debes ser tan espléndido, contrólate en tus conversaciones para que nadie sepa realmente de que dispones.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Sabrás valorar a las personas de tu entorno y hacer que se sientan bien. También deberías dedicar algo de tiempo a los más pequeños de la casa, necesitan tu atención, hijos, hermanos, sobrinos.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No tienes mucho humor hoy, intenta controlarte para evitar problemas. Podrías tener un contacto, lo que te permitiría conseguir lo que andas buscando, se paciente.

