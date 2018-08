Horóscopo gratis diario de hoy viernes 17 de agosto Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Viernes, 17 agosto 2018, 21:02

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 17 de agosto, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del viernes 17 de agosto de 2018.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Notarás que te hace falta hacer más ejercicio, por tu salud y por tu figura. Recibirás algo de dinero inesperado, podrás saldar algunas deudas pendientes.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Estarás deseando llegar a casa después de un duro día de trabajo, será allí donde te sientas mejor, es tu espacio tu santuario. Centrarás buena parte de tus energías y tu tiempo a la manera de ser mucho más libre económicamente.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy el trabajo te proporcionará beneficios inesperados, pero no te confíes. El hecho de no comentar las cosas no es por nada, es porque se pueden aprovechar de tu buena voluntad.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Serás la compañera ideal, dispuesta a echarle una mano a quien le haga falta, también en tu círculo laboral, serás responsable y eficaz. Si tienes problemas renales, elimina sal, refrescos y alimentos artificiales.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Esta semana has hecho muy bien tu régimen y te sientes ágil y con mucha energía. Te sentirías muy a gusto si acudieras a alguna exposición que te pueda interesar en este momento.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Sería muy interesante que te dediques en el día de hoy a acudir algún evento cultural o de ocio. Tendrás que hacer trámites burocráticos muy fastidiosos pero necesarios.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy deberías evitar dar mucha confianza a personas Capricornio o Piscis. Quizás te sientas más atraída que de costumbre por esas cosas que nos rodean y son tangibles, pero con lógica las pasarás por alto.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Te sientes bien y con ganas de expandir tus horizontes laborales y sociales. No es que te falten recursos, pero dadas las circunstancias cualquier tipo de aprendizaje te vendrá muy bien.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Ciertas molestias físicas que has tenido, remitirán por completo en estos días. Tus ideas no van a tener límites, estarás animada a tener iniciativas muy arriesgadas, pero progresarás rápidamente.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Una persona de tu familia está ocultando que tiene un problema económico grave. Es un momento idóneo para tomar decisiones importantes, ahora no te costará a penas nada si te decides.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Ten cuidado con algún tirón muscular si haces ejercicio, no hagas sobreesfuerzos. Si has conocido a alguien que sea muy importante en tu vida será un buen momento para que lo presentes a los tuyos.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Evita la ansiedad en el trabajo, si necesitas ayuda no te de vergüenza pedirla. Debes compartir tu alegría y salir a divertiros recordaréis momentos del pasado que te alegrarán.

