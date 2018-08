Horóscopo gratis diario de hoy sábado 18 de agosto Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Viernes, 17 agosto 2018, 21:14

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, sábado 18 de agosto, gratis.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Vas a dar otra oportunidad a una relación que habías roto, se puede intentar.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Procura tener a mano lápiz y papel, todo lo que hoy se te pase por la cabeza y te parezcan auténticas locuras, anótalas, más adelante se podrán convertir en realidad.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Puedes tener alguna discusión con uno de tus jefes, trata de mantener el tipo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

No te agobies en el trabajo, necesitas confianza en ti misma y tus habilidades. Piensa que los astros te benefician pero sus efectos los notarás a largo plazo, te hará reflexionar sobre las cosas que quieres cambiar en tu vida.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Come más fruta y verduras, vigila tu alimentación para conservar tu buena salud. Puede que hoy no le des al dinero tanta importancia como es habitual en ti y no te importará gastar más de la cuenta.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Piensa las cosas antes de decirlas si no quieres problemas, puedes hacer daño. Querrás verte bien y que los demás lo noten, la mejor forma para ello es emplear tu tiempo en ponerte guapa.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

No muestres ante tus jefes ningún desacuerdo, ten calma, ya tendrás ocasión. Puedes tener algunas diferencias, incluso discusiones con la gente con la que compartes el día a día.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Te podrían doler los brazos, procura no coger peso si hacer sobreesfuerzos. Va a estar muy activada a lo largo de estos días. Diferentes astros pueden poner en un primer plano tus relaciones sentimentales.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Las tareas cotidianas te disgustarán, elimina las que no sean indispensables. Te moverás sin ningún problema en cualquier reunión que tengas, saldrá todo tu potencial de persuasión y dotes conversadoras.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Vas a dedicar bastante tiempo a ordenar tus papeles, que falta te hace. Deberás tener un poco de cuidado en tus asuntos económicos, intenta planificar mejor y saca más partido a tu dinero.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Si eres deportista ten cuidado, podrías tener un esguince, no te esfuerces. Cualquier excusa será buena para apuntarte a la diversión. No tendrá el día horas para tanto.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Te apetecería dejar el trabajo, pero tienes que seguir, no es momento de cambios. Si eres previsora evitarás ciertos lugares, debes dedicar el tiempo a los pequeños de tu entorno, te sentirás de maravilla.

