Horóscopo gratis diario de hoy domingo 26 de agosto Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Sábado, 25 agosto 2018, 20:13

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, domingo 26 de agosto, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del domingo 26 de agosto de 2018.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Dialoga con los demás y podrás resolver los problemas pendientes, si tienes. Quizás necesites respuestas sobre algunas de tus actuaciones, párate a reflexionar y a estudiarte, los datos están en tu pasado.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En el trabajo te conviene ser paciente y evitar complicaciones innecesarias. Podrías llegar a pensar que los demás no te comprenden. Nada más lejos de la realidad, lo que ocurre es que no te gusta nada que no te den la razón.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Si tienes mucho trabajo no te preocupes, pronto tendrás más tiempo para ti. Aprovecha el día para hacer una escapadita a cualquier lugar en el que puedas disfrutar un día de monumentos.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

No desconfíes tanto de la gente, te podrías estar perdiendo algo bueno. Pasar todo el día o los ratos que tengas en casa con los más pequeños será una terapia estupenda para ti.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Llegarán noticias o algo que estabas esperando. Es un día de realizaciones. Te centrarás en las circunstancias que te están rodeando y lo que puedes hacer para conseguir en un futuro.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Debes cuidar un poco tu sistema digestivo, será tu punto débil estos días. La energía que hoy necesitas, te la dará un buen paseo por el campo, para llenarte de aire puro, a sí recargarás las pilas para la próxima semana.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Déjate llevar por la intuición y no hagas caso de nadie, hoy vas a acertar. Rebaja un poco tus niveles de exigencia e intenta tener la mente un poquito más abierta, no todo el mundo tiene que pensar igual que tú.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tu economía atravesará un periodo muy positivo. Prueba a invertir en algo. Hoy quizás tengas la cabeza un poco lejos del planeta Tierra, intenta ser un poco más realista para que los de tu alrededor lo entiendan.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Bebe más líquido y duerme más horas, tu cuerpo te lo agradecerá mucho. Si hoy te encuentras activa y con ganas de hacer deporte, mejor no te castigues demasiado, opta por algo moderado y tranquilo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Este es un buen momento para empezar a frenar los gastos innecesarios. Hoy solamente piensa en planificarlo, pero no te pongas nerviosa y dale a cada cosa su tiempo, hoy descansa.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Es una buena época para poner en práctica nuevas iniciativas en el trabajo. Puedes caer en una espiral nostálgica en la que pienses que el tiempo pasado fue mejor, tienes en tus manos un presente estupendo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Intenta descansar un poco más y notarás como se incrementa tu energía. Hoy si alguien tiene que buscarte lo ideal será que te encuentre detrás de un libro, estarás muy inmersa en la lectura.

