Horóscopo gratis diario de hoy lunes 20 de agosto Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Lunes, 20 agosto 2018, 15:33

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, lunes 20 de agosto, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del lunes 20 de agosto de 2018.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tienes un buen momento para tu desarrollo físico y espiritual, aprovéchalo. Cuidado con salir hoy de compras y tirar de tarjeta como si no tuviera fin, se consciente de lo que tienes y no especules, no sea que luego no te quede para algún imprevisto.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Te sientes hipersensible e irritable, trata de relajarte por tu propio bienestar. Si te has levantado sin ganas de hacer nada, tampoco te preocupes demasiado por ello, Tu cuerpo te pedirá estar hoy de relax, aprovéchalo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Te sentirás ahorrativa en los próximos tiempos y lo vas a necesitar. Sé prudente. Cede un poco de terreno con tu pareja que seguro que no es tan grave cambiar la rutina habitual de los domingos, no seas cabezona.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

En el trabajo no van a apreciar debidamente tu esfuerzo, ten paciencia. Procura no perder los nervios tan rápidamente con los demás. Trata de escucharles y tenerles en cuenta si no quieres tener mal rollo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Por mucho que te enfades piensa bien las cosas y verás otras perspectivas. Aprovecha este día de descanso para mimarte un poquito y regalarte algún que otro capricho.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tienes las defensas bajas, deberías tomar vitaminas, consulta a tu farmacéutico. Serás la amante perfecta, esa que emplea todas sus armas para disfrutar y que disfruten, serás una amante generosa e imaginativa.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tendrás buena salud, pero dedica más tiempo a cuidarte, estás pasando de todo. Hoy donde mejor te encontrarás será con tus íntimos, tú circulo incondicional. Necesitas de su refugio para quitarte muchos pesos de encima.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Debes cuidar tu postura al dormir y al sentarte, tu espalda se está resintiendo. Te estás planteando un viajecito, muévete y encontrarás algún chollo interesante.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy los compañeros te ayudarán en un contratiempo que tendrás en el trabajo. Tu agudo psiquismo, muy propio de tu signo, estará muy activo. Podrías tener sueños o extrañas sensaciones que te parecerán muy reales.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si usas gafas, deberías hacerte una revisión, no lo pospongas por desidia. Si actúas bien en los asuntos económicos, podrás estar mucho más tranquila en este sentido, y atender todos tus compromisos.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Procura hacer las actividades que realmente te gustan y así te sentirás bien. Quizás el modo que tienes de expresar lo que piensas y lo que sientes no sea todo lo adecuado, no aguantarás que te contradigan, contrólate.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Podría salirte un nuevo trabajo aunque no lo estés buscando, piénsatelo bien. Seguro que tienes un montón de amigos, si no tienes un plan definido para hoy, proponles uno, seguro que te dirán que si.

Lee las predicciones completas aquí.