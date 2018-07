Horóscopo gratis diario de hoy lunes 16 de julio Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Lunes, 16 julio 2018, 01:03

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, lunes 16 de julio, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del lunes 16 de julio de 2018.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

El amor te ayudará a cambiar de actitud y mantener el control emocional. Si te piden consejo no te preocupes si no lo aceptan ya que los consejos a veces no son bien acertados.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Continúa siendo prudente para que no cometas errores por la impaciencia y prisas. Si alguien te pide hoy un consejo se lo vas a dar sin vacilaciones y con muchísimo acierto.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Depura tu organismo consumiendo frutas frescas que te ayuden a eliminar toxinas. Tendrás una visión global de todo lo que ocurra a tu alrededor, procura no estresarte.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Guíate por tu intuición que durante este tránsito lunar se acentúa y afina. Si surgiera algún problema (que no es el momento) procura que te afecte lo justo y necesario, pero estate atento.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Disfrutarás calidad de tiempo con quien vale la pena y te sentirás satisfecho. Verás como se desbloqueará algún asunto laboral que estaba estancado hace tiempo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Estudia una oferta, analiza la propuesta y pon manos a la obra, te dará dinero. Si estás un poco decaída y cierta melancolía, no te dejes llevar por la tristeza en ningún momento.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Estás en el preámbulo de un viaje o de una actividad social placentera, disfruta. Deberás aprovechar el torrente de energía del que dispondrás, para iniciar algo nuevo a nivel profesional.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Actúa con inteligencia y organización para que no se te vaya a estropear el día. Los imprevistos en ciertas ocasiones suelen ser muy importantes de cara a un futuro.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Disfrutarás íntegramente lo que surja, el tono que te envuelve es de diversión. Observa que tu entorno no tiene que pensar como tu, debes aceptar las críticas.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

La noche se presenta con sorpresas que te ayudarán a tomar decisiones y acuerdos. No debes dispersarte, de esa forma podrías atacar primero lo que más te puede interesar.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Harás una compra que será productiva. Buen ciclo para inversiones a largo plazo. Verás que las cosas funcionan bien, comparte con los tuyos tus alegrías y comparte.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Enfrentarás tu realidad con el toque realista que sabes ponerle a lo que haces. Eso no quitara para que puedas experimentar emocionalmente tus deseos sexuales.

