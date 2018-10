Horóscopo gratis de hoy 1 de noviembre Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Jueves, 1 noviembre 2018, 00:27

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Debes controlar tu generosidad o alguien puede abusar de ti, no te pases. Tu familia no entiende que no estés más tiempo con ellos, los descuidas.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Una indiscreción en el trabajo te puede perjudicar, procura evitarlo. Aprovecha tu tiempo libre para descansar y relajarte, lo estás necesitando.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Te vas dando cuenta de que tienes que eliminar ciertos recuerdos de tu vida. Si te empeñas verás tus sueños hechos realidad gracias a los astros, no lo dejes.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Debes estar pendiente de tus gastos si quieres irte de vacaciones, ten cuidado. El nerviosismo y el cansancio podrían enfermarte, los astros no te favorecen.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Si acudes a fiestas te van a poner un poco melancólica, pero reacciona y anímate. Te irá mejor si trabajas por cuenta propia que si eres empleado, es la época.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Los astros te pueden ayudar a conocer a alguien muy especial, debes confiar. No vas a tener muchas entradas de dinero, intenta administrarte bien.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

En tu vida va a haber muchos cambios que te pueden desconcertar, calma. No te conviene empezar ninguna aventura de trabajo, tienes que ser prudente.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Quizá no encuentres a la persona de tus sueños pero lo pasarás bien. Quizá tengas que rechazar una oferta de trabajo por falta de tiempo.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La dificultad para acatar determinadas órdenes de tus superiores te pueden acarrear algún contratiempo. Vas a gastar mucho menos de lo que pensabas y estarás muy satisfecho.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Vas a estar llena de proyectos e ilusiones nuevas gracias a los astros. En el trabajo piensa bien las cosas antes de decidir, ve con cuidado.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Deberías llevar a cabo ciertas técnicas de relajación, te sentirías mejor. Últimamente se te olvida todo, ten cuidado con los papeles o los perderás.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Un amigo te tendrá intrigada con su actitud misteriosa. Pero no te preocupes demasiado. Una sonrisa te ayudará a llevar la vida mucho mejor, tienes que animarte.

