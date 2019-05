Horóscopo del domingo 5 de mayo, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Domingo, 5 mayo 2019, 00:13

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, domingo 5 de mayo, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según estehoróscopo gratis del domingo 5 de mayo.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Ahora no te conviene asumir grandes gastos ni meterte en nuevos créditos. Contigo hoy no será nada excesivamente tranquilo, procura evitar los cambios de planes a sí como los de humor.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Salir un poco por ahí hará que te sientas muy bien, necesitas despejarte. Procura no insistir demasiado en tus conclusiones para que no te malinterpreten, controla en todo momento.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Necesitas cambios en tu vida de pareja y es un buen momento para hacerlos. Si tienes en este momento ideas nuevas, es el momento de exponerlas, en un futuro te beneficiará.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Vas a tener muy buen ambiente en casa con tu familia, préstales atención. Pon manos a la obra, estás en un momento idóneo para conseguirlo, te vendrá muy bien para el futuro.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

En el trabajo te llega una buena oportunidad para demostrar lo que vales. La organización es muy importante, pero especialmente para ti que eres muy comedido en todas tus cosas.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tienes un buen momento para planificar nuevos proyectos que te sirvan. Dedícate el día a tu pareja o lo que te pida el cuerpo, verás que ratos más agradables vas a disfrutar.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

No te impacientes con el trabajo que esperas, todo llega a su momento. Si alguien de los tuyos necesita tu apoyo no trates de escaquearte, atiéndele.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tendrás muchas ganas de divertirte y te relacionarás muy bien con todos. No lo pienses demasiado, mañana empezarás con más energía, hoy descansa un poquito.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Intenta no cometer muchos excesos, ahora no tienes demasiada energía. Si no tienes compromiso, encontrarás la forma de pasártelo muy bien, los amores surgirán.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tus estrategias de seducción triunfarán y podrás hacer varias conquistas. Pero no pienses demasiado en ello verás que es el síndrome del domingo antes de la semana laboral.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Todo lo que esté relacionado con papeles oficiales se activará para ti. Dedica el día a la reflexión para afrontar esas gestiones que quieres hacer, que son buenas para tu futuro..

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tu buena racha de salud va a alargarse todavía un poco más, estás muy bien. Te convendría no pasar por alto estos temas, puede que estés realizando demasiados esfuerzos.

