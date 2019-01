Horóscopo del domingo 20 de enero: predicciones sobre amor, salud y dinero Astrología: los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario. / Pixabay Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Sábado, 19 enero 2019, 23:57

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tu relación de pareja se consolidará mucho, si no tienes, encontrarás algo. Tu relación de pareja pasa por un buen momento que no debes dejar de disfrutar.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En el trabajo te falta creatividad, echa mano de tu imaginación para mejorar. Tu malestar es fruto de los nervios intenta calmarte un poquito y verás.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Te llegarán noticias favorables con respecto a la familia en el día de hoy. Te surgirán imprevistos que trastocarán tu economía, pero con solución rápida.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si comes más fruta y verdura a partir de ahora tu organismo te lo agradecerá. Estás un poco triste y pesimista pero no te preocupes se pasará muy pronto.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Tendrás que armarte de paciencia con la familia, pero te compensará. Tienes que tener cuidado con los accidentes tontos, por lo demás te encuentras muy bien.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Te sentirás optimista y esperanzada estos días, lo cual te sentará muy bien. Estas en momento importante para tu futuro profesional y laboral, estate atenta.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Te vas recuperando del cansancio acumulado, este finde te ha afectado un poco. Te sentirás muy vital la salud te acompañará hagas lo que hagas, pero no te pases.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Has gastado de más, ten cuidado con el consumismo excesivo en estas fechas. Te estás esforzando mucho con pocos resultados, pero debes de tener paciencia.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Una actitud más positiva de tu parte mejoraría tu estado físico y mental. Tu exceso de confianza te puede traer pérdidas económicas así que estate al tanto.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Pasarás tu tiempo libre junto a la familia y tendrás momentos muy agradables. Si no te encuentras bien deja que pase el tiempo pero no te automediques.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Intenta no precipitar las cosas, dale a cada asunto el tiempo necesario. Puedes cometer errores en el trabajo si no estás atenta, ya sabes la solución, no te distraigas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tómate un pequeño descanso y tu organismo te lo agradecerá, lo necesitas. Buscas un trabajo mejor, pero de momento no lo encuentras, debes esperar un poco.

