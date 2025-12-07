Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ana Velasco

Periodista e historiadora
«Los hombres fueron los primeros en usar tacones»

En 'Historiones de la moda', la autora recorre el vínculo entre indumentaria y sociedad a lo largo del tiempo

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

La historia se cose con hilo y aguja tanto como con pluma y papel», escribe Ana Velasco en el prólogo de 'Historiones de la moda' ( ... GeoPlaneta). A partir de esa afirmación, esta periodista e historiadora, fascinada por la moda desde niña («en mi casa había muchísimas revistas de moda, y recuerdo jugar con ellas antes de saber leer»), arroja una visión reveladora sobre cómo la ropa ha sido testigo y protagonista de grandes cambios sociales: desde el forro naranja de la 'bomber', ideado para facilitar el rescate de los pilotos de avión, hasta las boinas y su paso del campo a la revolución, cada prenda tiene una intrahistoria y un significado que Velasco expone con humor, anécdotas y rigor.

