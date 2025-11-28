Un hombre de 78 años logra echar a los okupas de su casa de esta manera Un jubilado consigue recuperar su casa tras ser ocupada por la plataforma Airbnb

Un jubilado frances de 78 años, decidió poner en alquiler su vivienda habitual a través de Airbnb mientras realizaba unas reformas. Según explica 'Le Parisien', la reserva fue realizada por una mujer y su pareja para una estancia de tres noches, con un perfil verificado y buenas valoraciones en la plataforma.

El propietario recuerda que la pareja se presento de forma correcta y normal, entregando la documentación necesaria para el registro. Nada en su comportamiento hizo sospechar que pudiera surgir un problema.

Sin embargo, cuando pasaron los tres días de la reserva, la inquilina contactó telefónicamente con el dueño para comunicarle que no pensaban abandonar la vivienda. Segun Le Parisien, la mujer le llamo por teléfono al propietario diciendole; «Esto no le va a gustar. No es nada personal, pero he cambiado todas las cerraduras, he contratado la luz a mi nombre y me voy a quedar aquí», advirtiendo que se quedarían en la casa.

Ante esta situación, el hombre de 78 años, se vio obligado a acudir a la policía para presentar una denuncia, ya que los inquilinos habían pasado a convertirse en okupas. El hecho de que hubieran tenido varios días para okupar la casa complicaba aún más proceso de desalojo.

Antes de que la denuncia avanzara, el propietario volvió al inmueble para vigilarlo. Fue entonces cuando vio salir al hombre y decidió impedirle el acceso al edificio. Hubo gritos y empujones hasta que un vecino llamó a la policia. En ese momento, los agentes pidieron la documentación a ambos y el jubilado les explicó lo que pasaba y que él era el titular de la vivienda okupa y efectivamente así era.

Dentro comprobaron que faltaban numerosos documentos y objetos personales. El okupa que se encontraba allí fue detenido, y los agentes descubrieron que además tenía una denuncia por un vehículo robado.

El jubilado pudo recuperar la vivienda, aunque deberá afrontar los daños y la pérdida de algunas pertenencias. Para reforzar la seguridad tras lo ocurrido, ha invertido 3.500 euros en sustituir todas las cerraduras, un gasto que Airbnb ha cubierto solo en parte. El detenido deberá comparecer ante la justicia en febrero de 2026 acusado de varios delitos, mientras que la mujer que acompañaba al ocupante se encuentra en paradero desconocido.

El caso ha reabierto el debate sobre la facilidad con la que se pueden contratar suministros sin demostrar la propiedad del inmueble. Según detalla la prensa francesa, no es un incidente aislado en el país, algo parecido con lo que ocurre en España, un tema que es noticia por resolverse positivamente, lleva a pensar que las cosas no se están haciendo bien.