Historias de la Ouija que salieron mal: Cadena perpetua tras consultar a los espíritus

Para la mayoría de las personas es un mero divertimento, para otras se convierte en una obsesión

T.V

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:20

La Ouija es un tablero de juego que se utiliza, supuestamente, para comunicarse con los espíritus. Para la mayoría de las personas es un mero divertimento, para otras se convierte en una obsesión que acaba muy mal.

Stephen Young fue condenado en 1993 a cadena perpetua por doble asesinato, aunque el veredicto se anuló años más tarde por las extraña forma en la que el jurado llegó a tomar la decisión. Los jueces que formaban parte del mismo, que se alojaban en un hotel durante la celebración del juicio, salieron a tomar unas copas y acabaron en una de las habitaciones para seguir la 'juerga'.

Optaron por hacer la Ouija y pedir ayuda a los espíritus para tomar la decisión. El tablero, supuestamente, les convenció de que debían votar «culpable» y declararon como tal al acusado. El juicio tuvo que volver a repetirse al conocerse la realidad de la 'sesión' en la que se elaboró el veredicto.

