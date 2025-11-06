El hijo del minero Se cumple el centenario de Richard Burton (Pontrhydyfen, 10 de noviembre de 1925), famoso actor de vida turbulenta que nunca olvidó sus raíces galesas

Su verdadero nombre era Richard Walter Jenkins JR, nació el 10 de noviembre de 1925 en una pequeña localidad galesa de nombre impronunciable (Pontrhydyfen) y fue el undécimo hijo de una modesta familia en la que el padre, minero, se jugaba todos los días la vida para llevar un jornal a casa. Llegó a ser, con el nombre de Richard Burton, uno de los actores más famosos del mundo en el cine (y también en el teatro, sobre todo como intérprete de obras de Shakespeare). Nunca olvidó sus raíces galesas. Pagó cara su dependencia del alcohol. Richard Burton murió a los 58 años a causa de una cirrosis hepática y renal.

Poseía una impresionante voz grave y sensual, pero con la que a veces atemorizaba. Si le doblaba, y en España se le dobló casi siempre, Richard Burton perdía parte de su carisma actoral. En Netflix puede encontrarse un documental sobre su vida ('In from the Cold? A Portrait of Richard Burton'), y varias películas protagonizadas por él (entre ellas, 'Becket', Peter Gleville, 1964, con Peter O'Toole, y 'El desafío de las águilas', Brian G. Hutton, 1968, con Clint Eastwood).

En Movistar también puede 'pillarse' un film sobre su vida, 'Mr. Burton' (Marc Evans, 2025). Harry Lawtey encarna a Richard Burton joven, con el singularísimo Toby Jones como un influyente profesor (Jones fue un muy verosímil Truman Capote en 'Historia de un crimen', Douglas McGrath, 2006). En la carrera de Burton hay grandes hitos cinematográficos. Citaré tres de ellos. Uno, 'La túnica sagrada' (Henry Koster, 1953), primera película estrenada comercialmente con el formato Cinemascope (este cronista, siendo un niño, la vio en el cine Lys de Valencia, emocionadísimo por el tamaño de la pantalla).

Segundo hito: la espectacular, excelente y ruinosa 'Cleopatra' (Joseph L. Mankiewicz, 1963), en la que Richard interpretó a Marco Antonio: durante el rodaje, Burton y Elizabeth Taylor (hermosísima y sufriente Cleopatra) iniciaron una de las relaciones amorosas más apasionadas y controvertidas de la historia del cine. Ellos fueron durante esos años el matrimonio más famoso y explosivo del mundo (se casaban, se descasaban y se volvían a casar). «Es uno de los grandes melodramas reales del siglo XX, mezcla de glamour, excesos y tragedia, un rito de belleza y destrucción», dijo en aquellos momentos Terenci Moix. Así es: fascinación e histeria.

Tercer hito: '¿Quién teme a Virginia Woolf?' (Mike Nichols, 1966): otra historia volcánica. Detrás de su éxito (crítico y comercial), hubo en el rodaje un ambiente tan violento emocionalmente como el que narra la película. Aquellos días de trabajo cinematográfico se convirtieron en un festival de reproches.

'La escalera', de Donen

Un gran patinazo comercial que, además, apenas suscitó interés crítico. 'La escalera' (Stanley Donen, 1969) «pertenece al periodo en el cual Donen se estableció en el Reino Unido», nos cuenta Carlos Díaz Maroto en el magnífico libro colectivo 'El universo de Stanley Donen' publicado en 2024 por Notorious.

Esta película, basada en la obra teatral 'The Staircase, 1966, del dramaturgo británico Charles Dyer, narra la vida cotidiana (amor/odio en la pareja) de dos homosexuales maduros que regentan una peluquería en Londres. Un crítico comentó: «No hay quien se crea a dos gays interpretados por Rex Harrison y Richard Burton, los dos actores más heterosexuales del cine».

Por su condición de rareza, de la filmografía de Burton elegí 'La escalera' para verla en mi cómoda butaca ante la tele. Dejé de hacerlo a la media hora. No la soportaba. Demasiado cruel, demasiado tópica.