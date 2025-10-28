La Guardia Civil cambia el listado oficial de alumnos admitidos tras publicar uno con 26 errores

El caso afectaba a los números 1 y 2 de la lista errónea | El BOE publica la nueva relación, después de que en la primera relación aparecieran alumnos y alumnas que no habían superado la prueba de acceso mientras que otros aptos no figuraban en la relación de aprobados

Nacho Ortega Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 01:23

La Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil ha tenido que publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una corrección urgente en el listado de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos en los centros docentes de formación de la Escala de Cabos y Guardias, tras detectar errores significativos en la resolución inicial publicada el pasado 24 de octubre.

Desde la Guardia Civil se había avisado a los afectados por correo electrónico tras detectar un fallo que llevó a que aparecieran alumnos y alumnas en la relación de admitidos provisionales, cuando en realidad no habían superado la prueba de acceso; a la vez, otros candidatos aptos no figuraran en la relación de aprobados.

La magnitud del problema era mayor ya que estos candidatos habían quedado citados el día 27 de octubre en la Academia de Baeza (Jaén) o en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid) para formalizar su ingreso a los centros docentes.

26 errores, entre ellos el número 1 y 2

La comparación entre ambas listas revela una situación compleja que ha afectado a decenas de aspirantes. En la lista errónea aparecían 2.486 aspirantes propuestos como alumnos, mientras que en la lista corregida se rebaja el número a 2.485. Sin embargo, el problema era mayor, ya que según la revisión de ambos documentos, entorno a 26 aspirantes que aparecían como admitidos en la primera lista han sido eliminados de la versión corregida o viceversa. Entre ellos se encontraban dos aspirantes que aparecían en el número 1 y 2 de la lista errónea con la puntuación más alta (139,22911 y 138,70886 puntos, respectivamente), así como otros 20 que tenían entre 122 y 93 puntos.

Así, 14 aspirantes fueron eliminados del listado de admitidos, dos en la Modalidad A (militares) y 12 en la Modalidad C (Libres). Estos aspirantes, que estaban inicialmente propuestos, fueron sustituidos por otros 12 de menor puntuación en el listado erróneo que no habían sido inicialmente seleccionados.

La corrección

El BOE de este sábado, 25 de octubre de 2025, incluye la Resolución 160/38467/2025, de 24 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, que indica expresamente que el nuevo documento sustituye al anterior, después de que se detectaran errores en la relación inicial de admitidos difundida hace apenas unos días. Con esta publicación, la Guardia Civil da por válida la nueva lista y deja sin efecto la previamente publicada, garantizando la corrección del proceso selectivo.

Los interesados pueden consultar la relación completa de aspirantes en el documento oficial publicado en el BOE del 25 de octubre de 2025 (BOE-A-2025-21469), donde figura la lista actualizada con los nombres propuestos para incorporarse como alumnos a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.