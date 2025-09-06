Grupo Vedat presenta en Valencia los nuevos coches Lynk&Co que ya están sacudiendo el mercado

Suplementos Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:52 Compartir

Tras su desembarco en el mercado español con el Lynk & CO 01, una primera alternativa híbrida enchufable, la firma representada en Valencia por el Grupo Vedat y 'hermana' de otras destacadas protagonistas del sector premium como Volvo o Polestar, presenta sus más recientes novedades en ECOMOV del 26 al 28 de septiembre.

Un catálogo que este año empezaba actualizándose con la puesta a día de su modelo original, el 01, con la incorporación de diversas mejoras a todos los niveles, y que ahora se consolida con los Lynk & CO 02 y 08. Dos modelos con posicionamientos muy distintos, pero unidos por un diseño moderno, un enfoque digital y el uso de tecnologías electrificadas.

En el caso del primer número par de la gama Lynk & CO, nos encontramos ante un SUV de corte coupé con unas compactas dimensiones de 4,46 metros de longitud, 1,84 de ancho y 1,57 de alto. Un modelo el Lynk & CO02 de marcado corte deportivo para el que se ha recurrido a un motor cien por cien eléctrico de 272 CV que, alimentado por una de 66 kilovatios-hora, se puede alcanzar una autonomía de 445 kilómetros.

Ampliar Interior del Link&Co 02

En materia de recarga, el Lynk & CO02 ofrece, según la versión escogida (Core o More) potencias de 11 o 22 kWen corriente alterna y un máximo de 150 en corriente continua.

Buque insignia enchufable

El Lynk & Co 08 aterriza en el mercado español con la misión de consolidar a la marca en un segmento más ambicioso. Este SUV de 4,82 metros de largo se construye sobre una avanzada plataforma que alberga un sisteama de propulsión híbrida enchuable, y ofrece un diseño mucho más refinado y minimalista.

En España se ofrece con una mecánica de 349 CV de potencia, compuesta por un motor de gasolina y una segunda unidad eléctrica. Su batería de 39,6 kWh de capacidad bruta (36,8 kWh netos) le otorga una autonomía homologada en modo eléctrico de 200 km, una cifra claramente por encima de la media del segmento.

Ampliar Link&Co 01

Admite carga en corriente alterna a 11 kW y en corriente continua hasta 85 kW, lo que permite recuperar el 80% de la carga en menos de 30 minutos.

El habitáculo del 08 apuesta por la digitalización total, con una enorme pantalla central de alta resolución de 15,4 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas y sistema operativo propio. A nivel de seguridad y asistencias a la conducción, ofrece funciones de nivel 2 con actualizaciones automáticas on line. Al igual que el 02, el Lynk &CO08 estructura su gama en las versiones Core y More.