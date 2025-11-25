Gofres caseros a menos de un euro en un nuevo local en el centro de Valencia La tienda en pleno centro de Valencia está especializada en yogures griegos, de pistacho o de açai

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:37

Encontrar un gofre por menos de un euro, recien hecho en pleno centro de una ciudad era casi imposible, hasta ahora.

Un nuevo local en el centro de Valencia, concretamente en el barrio de Ruzafa, está captando la atención de los valencianos por una propuesta irresistible: gofres por 0,99€ y yogur griego helado de pistacho o açai con toppings exclusivos, desde 3,80€.

Desde su apertura hace menos de cuatro meses, este establecimiento ha logrado atraer a miles de clientes, convirtiéndose en uno de los nuevos favoritos de la ciudad. Ubicado en el centro de la ciudad en el Paseo de Ruzafa 8, justo frente a los Cines Lys, el local es un auténtico imán para los amantes de los postres y los helados.

Su concepto es simple, pero efectivo: gofres por 0,99€, con la opción de añadir toppings como la famosa salsa de pistacho Dubai por solo 0,90€.

Y aunque el mayor reclamo son los gofres, su especialidad es su yogur griego 100% natural, disponible en sabores como pistacho y açai. Los clientes pueden elegir entre diferentes tamaños de tarrinas o cucuruchos, y personalizar su postre con más de sus veinte toppings diferentes, entre los que destacan las Cremas Gochas, Pistacho Dubai, Oreo, Crumble de caramelo o frutas u Oreo, «Queremos que cada cliente pueda crear su propio paraíso helado a su gusto», comentan los fundadores, dos hermanos mexicanos que han puesto todo su esmero y cariño en este proyecto.

Además de los gofres y el yogur, el local prepara muy pronto lanzarán su nueva propuesta de crepes, lo que promete seguir ampliando las opciones deliciosas que ofrecen.

Abierto todos los días de 13:00 a 23:00 horas, este pequeño local ha conquistado a los valencianos por su calidad, su atención al detalle y, sobre todo, sus precios imbatibles. No es de extrañar que ya cuente con miles de clientes y reseñas positivas en redes, que no dudan en hacer cola para disfrutar de sus productos.