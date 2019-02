Gemma Nierga vuelve a la Cadena Ser con el desgarrador relato de su despido Gemma Nierga, a la izquierda, entrevistada por Mara Torres. / El Faro (Youtube) La histórica presentadora se sienta por primera vez tras su salida ante un micrófono de la cadena que la encumbró para conmemorar el Día Mundial de la Radio LAS PROVINCIAS Miércoles, 13 febrero 2019, 10:16

Gemma Nierga volvió anoche a la Cadena SER. Para celebrar el Día Mundial de la Radio, que se celebra esta miércoles 13 de febrero de 2019, el programa 'El Faro' conducido por Mara Torres invitó a la histórica presentadora de la SER, que fue despedida hace año y medio. Aunque su regreso a la cadena fue momentáneo y simplemente como invitada, Nierga no pudo evitar emocionarse al repasar su paso por la cadena.

«Ahora mismo la radio es el pasado, pero la radio ha sido mi vida. Qué os voy a contar a ti y a la audiencia, que hemos compartido juntos toda la vida, toda. Hace año y medio que no me sentaba frente a un micrófono de la SER. Pero es algo que va quedando lejos, cada vez más lejos, con lo cual cada vez duele menos y quizá por eso me he podido sentar hoy aqí tranquila, feliz y con una tranquilidad que me sorprende a mí misma. Siento que me hubiera ido ayer. Esta es mi casa. Y huele como ha olido toda la vida», recordaba Nierga ante Mara Torres.

Nierga explicó así las reacciones a su despido. «Yo noté un cariño de los oyentes enorme, inimaginable. Nunca hubiera podido soñar que en el momento en el que momento que me sentí menos querida, porque evidentemente cuando te echan de un sitio es porque no te quieren, que en ese momento es cuando más cariño notaría de los oyentes y de mis compañeros. Era sorprendente cómo cada uno me enviaba recuerdos. En los momentos más duros es cuando más apoyo tuve. Es una baja tan grande a los infiernos, a la humildad más profunda, te sientes tan poco cosa, que lo único que puedes hacer es crecer.»

Aquí puedes ver la entrevista íntegra a Gemma Nierga en 'El Faro'.

Las emisoras de la SER celebrarán el Día Mundial de la Radio, este miércoles 13 de febrero, con una nueva jornada de puertas abiertas en la que los oyentes podrán acudir a los estudios de Gran Vía, 32 bis en Madrid.