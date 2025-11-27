Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior de un aparcamiento. Avelino Gómez

¿Por qué todos los garajes están pintados igual?

Existe una marcada tendencia hacia ciertos colores por razones pragmáticas muy específicas

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

Si alguna vez has entrado en un garaje comunitario, habrás experimentado esa extraña sensación de que todos son iguales. La realidad es que la mayoría de los estacionamientos parecen clonados: paredes grises o blancas, suelos en tonos cemento, líneas blancas, rojas o amarillas... Pero, ¿es realmente cierto que todos los garajes están pintados igual? La respuesta corta y sincera es que no, aunque existe una marcada tendencia hacia ciertos colores por razones muy específicas que hacen que la sensación es de que todos se parecen mucho.

Las paredes y suelos de los garajes comunitarios suelen pintarse con tonos claros, principalmente grises, y esta preferencia no es arbitraria. Los tonos neutros como gris, beige o terracota proporcionan una base versátil que disimula la suciedad y las marcas de desgaste, señala La Casa del Pintor.

Y por este motivo el gris se ha convertido en el rey indiscutible en los aparcamientos cerrados. El gris se adapta perfectamente a las características del entorno y además combina bien con muebles de garaje que tienen estructura metálica, destaca Decorablog. Por su parte, el blanco aporta luminosidad pero presenta un inconveniente importante: es un color que pronto empieza a deteriorarse como consecuencia de la formación de diferentes manchas.

Los tonos más claros mejoran la iluminación en el garaje al reflejar la luz de manera más efectiva, un factor crítico considerando que habitualmente el garaje es una estancia que no cuenta con una fuente de luz natural directa.

Desde el punto de vista de los materiales, las pinturas epoxi de dos componentes tienen alta adhesión y buena resistencia al desgaste, siendo ideales para uso intensivo en estacionamientos colectivos, según Pavipor. La empresa Niberma añade que la pintura para garajes debe tener resistencia a la abrasión causada por el tráfico constante de vehículos y peatones.

Interior de otro aparcamiento. LP

Aunque existe una clara tendencia hacia colores neutros, la realidad es más diversa de lo que parece. Se pueden elegir colores como azul marino para aportar elegancia y modernidad, o verde militar para un toque de rusticidad y estilo industrial, indica La Casa del Pintor.

Líneas y señalización

Para la señalización, los colores más habituales son el blanco, el rojo o el amarillo, especialmente en las líneas del suelo y de forma más clara en las franjas pintadas en las paredes, mientras que el azul se utiliza también (aunque no de forma exclusiva) para indicar aparcamientos reservados para personas con discapacidad.

En conclusión, no todos los garajes están pintados exactamente igual, pero la convergencia hacia grises y blancos responde a una combinación de factores prácticos: mejora de la iluminación, disimulo de manchas, resistencia al desgaste y economía de escala. La uniformidad que percibimos es el resultado de soluciones técnicas óptimas que, por casualidad, también resultan estéticamente similares.

