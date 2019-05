Más de la mitad de las gafas de sol que se venden en España son falsificaciones C. Artero El sector óptico advierte que una de cada cuatro de estas lentes, fabricadas sin controles de calidad, se vende en los mercadillos y el 'top manta' EUROPA PRESS Madrid Viernes, 31 mayo 2019, 12:25

La Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) ha avisado de que más de la mitad de las gafas de sol que se venden en España son falsificaciones, las cuales aparecen tanto en canales no regulados, como en comercios y otro tipo de establecimientos. Tanto es así que solo el 16,9% del total de gafas vendidas en el país se entrega en el canal óptico, mientras que una de cada cuatro (26,9%) se vende en mercadillos y top manta, según la información recogida en el 'Libro Blanco de la Visión en España 2019'.

«Esto no genera solo un perjuicio económico para el sector óptico, que ve cómo delante de sus establecimientos sanitarios los ciudadanos adquieren gafas de sol que imitan aquellas que han pasado los controles, que se han importado de manera legal y que cumplen con toda la normativa sanitaria e impositiva vigente. Esto se está convirtiendo en un problema de salud pública, dado que la mayoría de los clientes desconocen que estas gafas pueden afectar seriamente el estado de su salud visual«, ha comentado el presidente de AEO, Pedro Rubio.

Actualmente el usuario no solo debe fijarse en que la gafa de sol (que es un equipo de protección individual que debe cumplir el Reglamento Europeo (UE) 2016/425) cuente con el símbolo 'CE', dado que éste también se imita. Además, y según la organización, debe ser «muy consciente» de que es «imprescindible» comprarlo en un canal reglado, como las ópticas, y que el precio no puede ser, por lógica comercial de precio de compra al por mayor y venta al por menor, «infinitamente inferior» a lo que haya podido ver con anterioridad.

Si eso ocurre, esta gafa de sol es de imitación, plagio o falsificada y no está fabricada con la intención de cuidar de la salud visual del usuario. «Para comenzar, este tipo de gafas pueden generar desde alergias en la piel hasta distorsión en la visión, debido a las imperfecciones de la lente. Además, debido al tinte de la lente, que genera oscuridad a nuestro ojo, la pupila se dilata más y los rayos UV penetran en mayor medida hasta la retina; por eso es mejor no utilizar gafas de sol antes que usar éstas, dado que el ojo ya cuenta con un sistema de protección natural que contrae la pupila ante la luminosidad excesiva e impide que la radiación penetre en mayor medida«, ha dicho el presidente de la cadena de óptica Cottet y miembro de la plataforma de afectados por el 'top-manta', Javier Cottet.

Para concienciar al ciudadano de la importancia de proteger su salud visual, todo el sector de la óptica liderado por FEDAO va a comenzar una campaña de información social para paliar así la falta de respuestas institucionales que logren frenar esta venta ilegal.

«El ciudadano debe saber que las gafas de sol son un bien sanitario de primera necesidad, además de un complemento de moda. Lo importante es que protejan nuestros ojos, nos garanticen nuestra salud visual y nos ofrezcan comodidad y calidad a la hora de ver. Es mejor optar por no llevar el ojo protegido con gafas de sol, que ponerse un producto de imitación que no sea auténtico y donde el profesional sanitario no nos pueda asegurar su procedencia y cualidades, dado que el ojo tiene memoria y hay daños en la retina derivados de la sobreexposición al sol que pueden, incluso, conducir a la ceguera«, ha zanjado Rubio.