Fútbol, paella y naranjas para Google Ilustración de Núria Tamarit para el 'doodle' que representa a España. / lp La ilustradora valenciana Núria Tamarit crea el 'doodle' sobre la selección española de la Copa Mundial Femenina | Artistas de 24 países participan en la campaña del buscador que quiere captar la emoción de los aficionados de cada nación CARMEN VELASCO VALENCIA. Viernes, 14 junio 2019, 00:37

A Núria Tamarit se le da bien trabajar con las manos y la cabeza. A la dibujante valenciana se le da bien la ilustración. Muy bien. Google contactó con ella para que creara uno de los 'doodles' que el buscador ha lanzado para la Copa Mundial Femenina de Fútbol, que se disputa hasta el 7 de julio en Francia. La relación de Tamarit, autora de la novela gráfica 'Dos monedas' (Cúpula Editorial), con el buscador empieza con un mail. «Recibí en abril un correo del equipo de la dirección de arte de Google lanzándome la propuesta. En el escrito me explicaban que en otras ocasiones se había realizado esta campaña y me proponen si quiero ser la ilustradora que realice el 'doodle' que represente a España», explica la ilustradora y ganadora de la primera edición del Premi València de Novela Gráfica de la Diputación de Valencia.

Aceptó. «No sé cómo llegaron hasta mí porque el deporte no guarda relación con mi trabajo, salvo la colaboración puntual que hice para un fanzine entre colegas. Estas ilustraciones las compartí en mi perfil de Instagram», asegura la ilustrador. Quizá ahí esté la clave, apostilla. No le dieron más directrices que en el centro de la imagen apareciera un balón de fútbol y que la ilustración fuera representativa de su país. «Estaba claro que no iba a dibujar los tópicos vinculados con España como los toros y el flamenco, porque no me siento identificada con ellos», afirma. «Es difícil concentrar en una ilustración un país», comenta Tamarit, que ha realizado el cartel de Splash 2019 y de la primera edición del festival Lab de Series. «Aquí los éxitos del fútbol se celebran con comida y bebida. Recurrí a este ambiente de fiesta, de buen tiempo y de gente reunia alrededor de una mesas cerca de la playa», añade. En la ilustración, que figura un balón, por supuesto, pero también una paella, naranjas, sangría, pan, etcétera. Se trata de que cada artista, explican desde Google, «capten la emoción» de la afición de cada país.

Núria Tamarit es una de las 24 ilustradoras que participan en esta campaña. Dibujantes de Australia, Brasil, Sudáfrica, China, Argentina, Inglaterra y Jamaica, entre otras naciones.