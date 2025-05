Frank Cuesta revela que padece mitomanía: qué es y cómo se puede identificar El presentador ha emitido este martes un comunicado en el que ha admitido, entre otras cosas, que ni es veterinario, ni es herpetólogo y que no padece cáncer

Marta Palacios Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 14:54 | Actualizado 15:04h.

Frank Cuesta ha sorprendido este martes a todos sus seguidores emitiendo un comunicado a través de YouTube pidiendo disculpas y en el que asegura que ha «engañado a todos» durante su carrera. Y es que, en estas imágenes el presentador de televisión, que consiguió en 2011 el Premio Ondas a la Innovación o Calidad televisiva por su programa 'Frank de la Jungla', reconoce muchas de las cosas de las que ha sido acusado por Chi, el que fuera su amigo y ayudante en su conocido santuario de Tailandia.

«He escrito un texto porque es un vídeo duro para hacer, tengo que admitir varias cosas, voy a leer el texto y ya está», ha comenzado el comunicado. «Quiero pedir disculpas a Chi y responsabilizarme del 'hate' (odio) que le cayó después de mi detención y disculparme por el 'doxeo' (exposición) que ha recibido de otras personas», continúa. «He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un problema que tengo de mitomanía y ego. No soy veterinario ni soy herpetólogo», ha reconocido, al tiempo que ha precisado que «tengo conocimientos que no son básicos sobre animales, pero tampoco son conocimientos profesionales».

Además, el presentador de televisión ha hablado también de su salud. «No tengo cáncer, llevo años tratándome de una mielodisplasia», cumpliendo así otra de las exigencias de Chi que le pedía que reconociera que no tiene «cáncer ni leucemia». Por último, también ha añadido que «todos los animales que hay en el santuario han sido comprados y por lo tanto es más una granja de animales y no un santuario».

Qué es la mitomanía

Según explican desde Mapfre, la mitomanía, «también llamada pseudología fantástica o simplemente mentirosos compulsivos», hace referencia a «la tendencia reiterada a mentir de forma consciente y en hechos difícilmente demostrables». Además, indican que «la persona que miente no obtiene una ganancia directa de la mentira (por ejemplo, económica, como sería el caso de los estafadores), sino que tiene que ver con algo más instintivo, difícilmente evitable y que tiene como función construir una identidad atractiva a ojos de los demás, para así suscitar atención o sentimientos de admiración».

Las mismas fuentes aseguran que «no es una patología codificada oficialmente en sí misma». «La mentira es un síntoma de que hay algo que no va bien en la persona y puede encontrarse en toda una serie de trastornos psicológicos (trastorno facticio, trastorno antisocial de la personalidad, demencias, trastorno límite de la personalidad, ludopatía u otras adicciones…). Según qué función tenga puede ser un indicador de un diagnóstico u otro», añaden.

Síntomas

Además, desde AGS Psicólogos han compartido los síntomas de la mitomanía para «ayudar a identificar esta condición». Y es que, estos síntomas, explican, «abarcan tanto el comportamiento del mentiroso compulsivo como el impacto que esto tiene en sus relaciones».

- Síntomas psicológicos:

1. Impulso incontrolable de mentir: El mitómano siente una necesidad constante de mentir, incluso cuando no obtiene beneficios.

2. Satisfacción al engañar: Muchas personas con mitomanía sienten placer o satisfacción al ser creídas.

3. Ansiedad o incomodidad con la verdad: Decir la verdad puede causar incomodidad o ansiedad en estas personas.

4. Identificación con su personaje ficticio: A través de sus mentiras, el mitómano suele crearse una versión idealizada de sí mismo.

- Síntomas Sociales y de Comportamiento:

1. Inventar historias heroicas o dramáticas: La persona suele mentir para mejorar su imagen o inspirar lástima.

2. Dificultad para mantener relaciones personales: Las mentiras repetitivas erosionan la confianza en amigos, familiares y compañeros de trabajo.

3. Pérdida de credibilidad: La acumulación de mentiras provoca desconfianza, lo cual suele aislar al mitómano.

4. Patrones de mentira: Las historias siguen ciertos patrones o temas recurrentes, lo cual puede hacerlas predecibles.

