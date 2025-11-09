Finca Hoya de Cadenas: un viaje al corazón del vino

Extras Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:30 Compartir

A los pies de la Sierra de la Bicuerca, en el municipio de Utiel, se extiende la Finca Hoya de Cadenas, el epicentro del enoturismo de Bodegas Vicente Gandía y uno de los enclaves más emblemáticos del panorama vitivinícola valenciano. Este espacio, con 360 hectáreas de viñedo, ofrece una experiencia completa en torno al vino, el paisaje y la cultura mediterránea, combinando tradición, innovación y sostenibilidad.

El visitante inicia su recorrido en la bodega subterránea, un auténtico santuario del vino donde se descubren los secretos de la elaboración y crianza. Las hileras de barricas de roble, el aroma a vino joven y madera, y la temperatura constante transportan al visitante a la esencia del oficio bodeguero. El paseo culmina a bordo del Eno-tren, un vehículo panorámico que atraviesa los viñedos donde se pueden conocer las variedades cultivadas y los métodos de trabajo en campo.

El itinerario continúa en la Casa Solariega, un palacete del siglo XVIII cuidadosamente restaurado que hoy funciona como museo y espacio expositivo. En sus salas se fusionan arte y vino, tradición y modernidad, a través de obras de artistas valencianos y piezas que narran la historia de la familia Gandía, estrechamente ligada al desarrollo del territorio.

La experiencia culmina con una cata guiada de los vinos más representativos de la bodega, entre ellos algunos de sus vinos icónicos, acompañados de productos locales como embutidos y quesos artesanos. Los visitantes aprenden a apreciar los matices de cada vino y comprenden el esfuerzo y la pasión que hay detrás de cada botella.

Más actividades

Además de las visitas guiadas, la finca acoge eventos corporativos, gastronómicos y sociales, y ofrece experiencias personalizadas para grupos y empresas. Todo ello bajo un firme compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo rural, promoviendo un turismo responsable que pone en valor el paisaje y la cultura del vino.

Visitar la Finca Hoya de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía no es solo recorrer una bodega: es vivir una inmersión sensorial en el mundo del vino, donde cada rincón invita a disfrutar, aprender y conectar con la esencia mediterránea.

Temas

Vino

Sostenibilidad