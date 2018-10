Vox ficha al 'padre coraje' Antonio del Castillo presencia una de las operaciones de búsqueda de su hija en el Guadalquivir. / efe Antonio del Castillo apoyará al partido radical en la campaña andaluza.Tras diez años buscando el cuerpo de su hija Marta, está harto de palabras INÉS GALLASTEGUI Jueves, 1 noviembre 2018, 00:12

No voy a entrar en política. Vox tendrá mi apoyo y asistencia a algún acto, siempre que mi trabajo y mi tiempo lo permitan». Con este tuit zanjó Antonio del Castillo, padre de Marta, la joven de 17 años asesinada en 2009 cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado, la expectación que despertó su 'fichaje' por la candidatura de derecha radical. La decisión del 'padre coraje' sevillano, que hasta ahora respaldaba al PP, es un golpe de efecto de la formación radical, que confía en el tirón de personajes populares -como los toreros Fran Rivera y Morante de la Puebla- para irrumpir en el Parlamento andaluz el 2 de diciembre.

«Estoy cansado de tantas tonterías, del lenguaje políticamente correcto de los candidatos. (Los de Vox) dicen lo que realmente se piensa en la calle», declaró Del Castillo a 'El Español' para justificar su viraje. Después, quizá sobrepasado por el impacto de su decisión, guardó silencio. «No voy a hacer declaraciones», anunció en su cuenta de Twitter, que siguen 76.000 personas. En Facebook son casi 100.000. Fichar a este «símbolo de la sociedad civil» es un gol del partido de Santiago Abascal.

Antonio es un hombre corriente al que el asesinato de su hija ha convertido en personaje público. Nacido en 1962, trabaja en Aernnova, una empresa de montaje de aviones con 200 empleados, está casado con Eva Casanueva, funcionaria de Hacienda, y tenía tres hijas, Marta, Lorena y Mónica, hasta que un monstruo le arrebató a la mayor.

El 24 de enero hará diez años que vio por última vez a su niña. Aquel sábado se encontraron en el portal de casa y él le preguntó a dónde iba. «A Triana», respondió ella. Iba con su exnovio, Miguel Carcaño, un chaval del que la familia desconfiaba. Ella nunca volvió. Tres semanas después, la Policía detuvo a Carcaño y este confesó que la había matado de un golpe en la cabeza con un cenicero en una discusión. Condenado a 21 años de cárcel, ha ofrecido nueve versiones distintas sobre la localización del cuerpo, lo que ha forzado costosísimas operaciones de búsqueda y agudizado la tortura de sus padres. Los allegados se quejan, además, de que hay dos sentencias contradictorias sobre el crimen -otro juzgado sentenció a un menor amigo de Miguel por encubrimiento- y lamentan que el caso se haya cerrado porque el juez «no se ha creído» la última versión del condenado: que fue su hermanastro, Javier Delgado, quien mató a la adolescente.

El padre de Marta es un hombre marcado por la tragedia. En enero, cuando la UCO de la Guardia Civil detuvo a José Enrique Abuin y encontró los restos de su víctima, admitía que hubiera querido para su hija una investigación como esa. La suya fue «un desastre». La primera persona que llamó a su puerta fue un periodista, no un policía. Y los investigadores tardaron casi una semana en abandonar la hipótesis de que la joven se había ido de casa. «Es triste decirlo, pero en cierto modo envidio a la familia de Diana», declaró a este periódico. Casi diez años sin noticias de su paradero son un terrible suplicio que los expertos tienen bien identificado: los familiares de desaparecidos necesitan enterrar a sus seres queridos para vivir en paz.

Mientras espera la llamada que desate por fin ese nudo, la familia intenta llevar una vida normal. «Salimos poco, mejor por el barrio -confesó a 'El Mundo' hace un par de años-. Las cofradías de Semana Santa apenas voy a verlas, porque a mi hija le gustaban mucho. La Feria no la piso. La Navidad sí la celebramos, porque tengo otras dos hijas».

Nunca ha dejado de buscar y de luchar. Junto a las familias de otros menores asesinados -Diana, Mariluz, Candela y Amaia, Ruth y José-, inició una petición para impedir la derogación de la prisión permanente revisable que ya ha recogido casi tres millones de firmas en Change.org. A primeros de este año acompañó a Mariano Rajoy en la defensa de la actual ley.

Seguir las reglas

Eso se acabó el lunes. Cuenta el diario de Pedro J. Ramírez que, para él, Vox no es extremista. Admira de sus líderes la defensa firme de las Fuerzas de Seguridad y su forma de combatir el nacionalismo sin los «complejos» de otros partidos. Antonio no parece un hombre radical. Es educado y habla con calma. El año pasado, mientras los buzos rastreaban un nuevo tramo del Guadalquivir en busca del cadáver de Marta, visitó al asesino en la prisión de Herrera de la Mancha. Le dio la mano. «Es mi forma de presentarme -admitió Del Castillo-. Lo vi con la cabeza gacha, la voz entrecortada y demacrado». Pero no arrepentido.

En las generales de 2015 un partido -no quiso desvelar cuál- ofreció a Antonio del Castillo el número 2 de su lista por Madrid. Entonces rechazó la oferta porque «no era el momento», pero sin descartar nada: «Estoy cansado de gritar en las puertas de los juzgados». Si no fuera por el cigarrillo en sus dedos, por las ojeras profundas, parecería un hombre tranquilo. No lo es. Acumula casi diez años de sufrimiento y frustración. Lo avisó hace ya tiempo: «Si alguna vez cometo una locura, nadie podrá decir que antes no seguí las reglas».