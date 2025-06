Un experto financiero reacciona a lo que hacen algunos españoles para irse de vacaciones: «¿Pero estamos locos?»

Marta Palacios Valencia Sábado, 7 de junio 2025, 01:01 Comenta Compartir

El gestor de inversiones Fernando Sánchez ha acudido como invitado al podcast 'Roca Project', dirigido por Carlos Roca, y se ha mostrado indignado con lo que algunos españoles hacen para poder irse de vacaciones y disfrutar, así, de unos cuántos días de descanso.

El influencer ha compartido una pequeña parte de esta conversación en su cuenta de TikTok. Bajo el título de '¿endeudarse para viajar?', el experto ha señalado que «el 15% de los españoles se pide un préstamo para irse de vacaciones, de entre 2.000 y 4.000 euros».

«¿Pero estamos locos?», se pregunta el experto después de compartir el dato. «Nos estamos empobreciendo», remata. También señala durante la entrevista que «el 51% de los hogares españoles no tiene ningún tipo de producto de inversión, ni está generando nada con el poco dinero que tiene ahorrado... y nos vamos de vacaciones con deuda. Es que no hacemos una bien».

Sánchez ha querido explicar que el problema de todo esto es que «no nos han educado» en el ámbito financiero. «Yo creo que lo hemos normalizado», le dice Carlos Roca. «¿No crees que hay mucha gente que hace eso porque, sino, no puede acceder a eso? Entre no tener vacaciones o tenerlas endeudándome, pues prefiero tenerlas y a vivir la vida que son dos días», le plantea Roca.

«Claro, pero estamos intentando poner parches a un problema que cada vez se va a hacer más grande y nos estamos olvidando que tenemos un grave problema, y es que si no estamos generando ahorro no estamos haciendo las cosas bien, preparándonos para lo que va a venir en el futuro, en ese futuro (probablemente mucha gente crea que va a tener una pensión) nos vamos a topar con una sorpresa« ya que, según explica, entre otras cuestiones, no vamos a poder disfrutar de pensiones en un futuro.