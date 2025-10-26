El examen de armas para los vigilantes de seguridad privada cambia y se endurece a partir del 20 de diciembre El examen de tiro para obtener la Licencia C incrementa los disparos de 10 a 37 e incorpora la modalidad 'instintiva'

Nacho Ortega Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 01:33 Comenta Compartir

La Secretaría de Estado de Seguridad ha ordenado un cambio fundamental en la comprobación de la aptitud del personal de seguridad privada para el manejo de armas, una modificación recogida en la Resolución de 15 de septiembre de 2025, publicada en el BOE el 20 de octubre y que enetrará en vigor a los dos meses, el 20 de diciembre.

La medida más significativa es el aumento drástico en la exigencia del examen práctico para la obtención de la Licencia de Armas C, la cual es necesaria para ejercer funciones de seguridad con armamento.

La modificación se justifica porque la normativa anterior (de 1996) y las regulaciones de formación más recientes, como las de 2012 y 2024, han eliminado la práctica de fuego real en los cursos previos para obtener la licencia de armas «C». En consecuencia, la resolución aumenta y hace más estricto el ejercicio de tiro para quienes aspiran a obtener la licencia, equiparando sus exigencias a las de mantenimiento anual, para asegurar que adquieran destrezas esenciales, incluyendo el tiro instintivo. Específicamente, se detallan los nuevos requisitos de disparos, distancias y tiempos para vigilantes de seguridad (con revólver) y guardas rurales (con arma larga).

Número de disparos

Hasta la publicación de esta resolución, el personal aspirante a la Licencia C solo debía efectuar 10 disparos para obtener la habilitación. Esto contrastaba con los 75 disparos anuales (en dos ejercicios de 37 y 38 disparos) que debía realizar el personal ya titulado para mantener su aptitud.

La principal novedad es que el nuevo examen práctico se equipara al ejercicio de mantenimiento. Este cambio responde a que la formación previa actual, regulada por normativas como el Real Decreto 570/2023 y resoluciones previas, permite que los cursos no exijan prácticas de tiro con fuego real, pudiendo usar simuladores o munición de fogueo.

Las nuevas pruebas

Para evitar que el personal obtenga la Licencia C sin haber realizado fuego real suficiente, el nuevo examen exige rigor y destreza en dos modalidades críticas. Para los Vigilantes de seguridad (revólver calibre .38), el examen se estructura así:

1. Tiro de Puntería (25 metros): Se exigirán 24 disparos puntuables (4 series de 6). El tiempo límite por serie es de 3 minutos.

2. Tiro Instintivo (10 metros): Esta modalidad es indispensable y requiere 6 disparos puntuables (3 series de 2), con un límite de solo 3 segundos por serie.

En total, el aspirante realizará 37 disparos (incluyendo las series de prueba). La aptitud se declarará solo si se supera el 50 por ciento de impactos en ambas modalidades (puntería e instintivo). Para los Guardas Rurales (arma larga), se requerirán 30 disparos puntuables en puntería a 25 o 50 metros.

Temas

Armas

BOE