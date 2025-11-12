Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

COCINA CON MILAR

Así ha evolucionado Cuadernos Rubio sin perder su esencia: Enrique Rubio lo cuenta en la cocina de Milar

Hijo del fundador de los mítios Cuadernos Rubio, que han enseñado a niños de toda España durante décadas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:51

En el nuevo episodio del canal de cocina de Milar, no solo se habla de alimentación saludable, sino también de memoria, educación y familia. El invitado es Enrique Rubio, hijo del fundador de los emblemáticos Cuadernos Rubio, quien comparte con nosotros cómo una idea nacida en una academia valenciana se convirtió en uno de los referentes educativos más queridos de nuestro país.

Durante la charla, Enrique recuerda la historia de su padre, Ramón Rubio, cómo nació el primer cuadernillo, la evolución de la marca en tiempos difíciles y el paso generacional que hoy sigue más vivo que nunca. También nos cuenta cómo Cuadernos Rubio ha sabido adaptarse a la era digital sin renunciar al papel, apostando por la estimulación cognitiva para adultos y mayores con ejercicios que ayudan a mantener la mente activa y mejorar la calidad de vida.

En la cocina, se respira cercanía y tradición, mientras Enrique descubre lo sencillo que es cocinar con la placa de inducción con extractor integrado, perfecta para hogares modernos que buscan funcionalidad sin complicaciones. Una tecnología intuitiva y silenciosa, como la que ya acompaña miles de cocinas Milar.

Un episodio que va más allá de la receta: es un homenaje al esfuerzo, al aprendizaje constante y a cómo los valores familiares pueden adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Descubre el poder de seguir aprendiendo, cocinando y compartiendo.

