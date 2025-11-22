Europa aprueba antes de Navidad nuevas normas sobre los juguetes e introduce un pasaporte digital Se amplían las prohibiciones existentes sobre los productos químicos más dañinos para mejorar la seguridad

Nacho Ortega Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:20 Comenta Compartir

A pesar de que la UE es uno de los mercados más seguros del mundo, los juguetes peligrosos siguen llegando a las manos de los niños y niñas europeos. Según el informe de 2024 sobre Safety Gate, el sistema europeo de alerta rápida para productos no alimenticios peligrosos, los juguetes fueron la segunda categoría de productos más notificada (15%), detrás de los cosméticos (36%), y los componentes químicos fueron la principal causa de riesgo en prácticamente la mitad de las alertas.

Esto ha desembocado en una propuesta, que será aprobada por el pleno del martes 25 de noviembre, que actualiza las normas de seguridad sobre los juguetes para reforzar la protección de la salud y el desarrollo infantil. La revisión de la directiva de 2009 trata de responder al aumento de las compras en línea (también de fuera de la UE) y el mayor uso de la tecnología.

La nueva normativa amplía las prohibiciones existentes sobre los productos químicos más dañinos en los juguetes, para incluir los disruptores endocrinos, PFAS y bisfenoles. Establece reglas más estrictas para las plataformas de venta en línea, mejora la trazabilidad de los juguetes y facilitará lavigilancia y los controles aduaneros. Además, los consumidores podrán acceder más fácilmente a las advertencias de seguridad y a la etiqueta CE, por ejemplo, a través del pasaporte digital del producto.

Al ser un acuerdo en segunda lectura, la confirmación de la aprobación del texto deberá ser anunciada el martes al pleno, sin votación.

Novedades

A instancias del Parlamento, la nueva normativa prohibirá el uso de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y los tipos más peligrosos de bisfenoles. Se prohibirán las fragancias alergénicas en juguetes para niños menores de 36 meses y en juguetes que puedan llevarse a la boca.

Antes de comercializar un juguete, los fabricantes deberán realizar una evaluación de seguridad que abarque todos los posibles riesgos: químicos, físicos, mecánicos y eléctricos. Dicha evaluación también deberá comprobar la inflamabilidad, la higiene y la radiactividad de los juguetes, y tener en cuenta las vulnerabilidades específicas de los niños. Por ejemplo, los fabricantes deberán, cuando proceda, garantizar que los juguetes digitales no representen riesgos para la salud mental infantil, tal y como solicitaron los negociadores del Parlamento.

Afecta a los distribuidores

Las normas acordadas aclaran las obligaciones de los agentes económicos, como fabricantes, importadores y distribuidores. Esto incluye también a los proveedores de servicios logísticos (empresas responsables del almacenamiento, el embalaje y el envío de juguetes). Asimismo, se introdujeron modificaciones para armonizar el texto acordado con otras leyes, como el Reglamento General de Seguridad de los Productos, el marco de diseño ecológico y la Ley de Servicios Digitales.

El texto aclara los requisitos para las plataformas de venta online, reflejando su creciente importancia en la venta y promoción de juguetes. Por ejemplo, estas plataformas deberán estar diseñadas para que los vendedores puedan mostrar el marcado CE, las advertencias de seguridad y un enlace (como un código QR) al pasaporte digital del producto, visible antes de que se complete la compra.

Pasaporte digital del producto

Todos los juguetes vendidos en la UE deberán llevar un pasaporte digital de producto (PDP) claramente visible que acredite el cumplimiento de la normativa de seguridad pertinente. El PDP mejorará la trazabilidad de los juguetes y simplificará y agilizará la vigilancia del mercado y los controles aduaneros. Además, ofrecerá a los consumidores un acceso sencillo a información y advertencias de seguridad, por ejemplo, mediante un código QR.

Temas

Navidad

Juguetes