Europa, a la conquista de Mercurio La parte superior del cohete desciende sobre la 'BepiColombo' para su inserción / ESA La 'BepiColombo' despega esta noche con dos orbitadores que desentrañarán los secretos de un mundo infernal LUIS ALFONSO GÁMEZ Viernes, 19 octubre 2018, 15:06

Solo dos naves humanas han visitado Mercurio: la 'Mariner 10' (1974-75) y la 'Messenger' (2009-11), ambas de la NASA. Si no hay contratiempos, la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzará esta noche desde el espaciopuerto de Kourou, en la Guayana Francesa, la tercera misión al planeta. La 'BepiColombo', llamada así por el ingeniero y matemático italiano Giuseppe Colombo (1920-1984), llevará hasta Mercurio un orbitador europeo y otro japonés, con un total de dieciséis instrumentos científicos que intentarán desentrañar los secretos de ese mundo.

La nave despegará en un cohete Ariane 5 a las 03.45 horas de mañana en España y tardará 7,2 años en llegar a su destino, después de sobrevolar una vez la Tierra, dos Venus y seis el propio Mercurio. «Enviar una misión hacia el Sol es muy complicado. Los sobrevuelos son necesarios para frenar la 'BepiColombo' en su caída hacia el Sol, lo contrario que pasa cuando viajamos al Sistema Solar exterior, que sirven para acelerar las naves», explica Agustín Sánchez Lavega, planetólogo de la Universidad del País Vasco (UPV), que no participa en la misión, pero era uno de los integrantes del Grupo de Trabajo del Sistema Solar de la ESA que empezó a planificarla, a mediados de la pasada década.

«Hemos construido una nave capaz de volar en un horno de pizza» Mauro Casale | físico de la esa

Cuando la 'BepiColombo' llegue a Mercurio en diciembre de 2025, se separarán de ella el 'Mercury Planetary Orbiter' ('MPO') de la ESA y el 'Mercury Magnetospheric Orbiter' ('MMO') de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). Las dos sondas se situarán poco después en órbitas polares elípticas: el 'MPO' a entre 480 y 1.500 kilómetros del planeta para investigar su superficie e interior, y el 'MMO' a entre 590 y 11.640 kilómetros para estudiar su campo magnético. Su misión durará un año terrestre y podría prolongarse otro más.

Un entorno muy hostil

Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el más pequeño del Sistema Solar. Tiene un diámetro de 4.879 kilómetros (0,38 veces el terrestre) y 74,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie (0,147 Tierras). A solo 58 millones de kilómetros del Sol (nosotros estamos a 150 millones de kilómetros), sus temperaturas oscilan entre los 430º C en pleno día y los -180ºC de las regiones polares a las que nunca llega la luz. Su día dura 58 días terrestres y su año, 88, lo que implica que un punto del planeta experimenta un día cada dos años. En su entorno hay «una radiación solar diez veces más intensa que en la Tierra, un flujo de infrarrojos veinte veces más alto, una radiación ultravioleta intensísima y el viento solar sopla a 400 kilómetros por hora», indica Mauro Casale, jefe de desarrollo del segmento científico de tierra de la 'BepiColombo', una misión presupuestada en 1.650 millones de euros; mucho, pero menos que la suma de los presupuestos para esta temporada del Barça (960) y el Real Madrid (752).

«Nos intriga cómo un planeta tan pequeño es capaz de generar ese campo magnético» Agustín sánchez lavega | planetólogo de la upv

Construir una nave capaz de sobrevivir en el medio ambiente espacial de Mercurio ha sido un reto para la industria aeroespacial europea. El 85% de la tecnología de la misiónse ha diseñado expresamente para la ocasión, dado que las extremas condiciones a las que se va a tener que enfrentar impedían reutilizar elementos de otras anteriores. «Hemos construido una nave capaz de volar en un horno de pizza y soportar el calor de Mercurio», dice Casale. Otro reto ha sido que se trata de una misión doble, con dos orbitadores que viajan juntos y que luego realizarán desde puntos diferentes observaciones coordinadas y simultáneas del planeta, desde su núcleo hasta la interacción de su magnetosfera con el viento solar. «Dado que la vida de la misión es limitada, es preciso que las operaciones científicas estén extremadamente optimizadas. No podemos perder ni un minuto. Así que se requieren un alto grado de automatización, un tiempo de reacción corto y la máxima flexibilidad posible», destaca el físico de la ESA.

La flota del sistema solar 11 misiones de exploración de nuestro vecindario cósmico tiene en marcha la Agencia Espacial Europea (ESA). 'Mars Express' La primera nave europea en Marte lleva 15 años de exitosa misión. En julio se anunció que había detectado un lago subterráneo de agua en el polo Sur del planeta rojo

Los científicos esperan que las observaciones de las dos sondas les ayuden a determinar cómo se originó Mercurio y cómo ha evolucionado en 4.500 millones de años, y a entender así mejor la historia de nuestro sistema solar. «Una de las mediciones de 'Messenger' parece indicar que se formó mucho más lejos del Sol -incluso más que Marte- y después se acercó», apunta Casale. Otro de los enigmas es su magnetosfera. «Queremos saber cómo es posible que un planeta tan pequeño y que rota tan lentamente sobre su eje es capaz de generar un campo magnético que no es muy grande, pero supone un anomalía en el Sistema Solar. Venus no tiene campo magnético y el de Marte es residual. Así que no esperábamos que, siendo más pequeño, en el núcleo de Mercurio se diera el mecanismo dinamo capaz de generar un campo magnético», reconoce Sánchez Lavega.

Otro de los puntos de interés es la existencia de «una exosfera, una atmósfera muy, muy tenue de gases enrarecidos que recuerda en cierto modo a lo que se ve en satélites de los planetas gigantes como Ganímedes y Europa, donde el bombardeo de partículas cargadas procedentes del Sol arranca de la superficie átomos y moléculas que constituyen la atmósfera», explica el director del Grupo de Ciencias Planetarias de la UPV.

Además de realizar experimentos para probar la Teoría de la Relatividad General de Einstein, la misión responderá a la pregunta de por qué el planeta más cercano al Sol es tan oscuro, algo que se atribuye a que su superficie es rica en carbono procedente de cometas o bien de su interior. Y también cómo se está encogiendo Mercurio, que ha menguado 14 kilómetros de diámetro desde que nació.