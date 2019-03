La entrañable confusión de una madre al mandar emoticonos de WhatsApp LP Los emoticonos pueden engañar LAS PROVINCIAS Lunes, 4 marzo 2019, 00:43

Las redes sociales han calado en todos los aspectos de la sociedad y han cambiado nuestra forma de relacionarnos. También de comunicarnos. Estamos a un paso de la desaparición de las cabinas telefónicas porque tenemos a nuestro alcanze la posibilidad de estar conectados 24 horas con cualquier persona del mundo.

Pero, no todo es tan fácil. La adaptación de las nuevas generaciones a estas teconologías de la comunicación es comprensible, como lo es la dificultad de algunas personas para adaptarse a ellas.

Así, un usuario de Twitter, con más de 37.000 seguidores, publicó una equivocación en un mensaje de WhatsApp de su mandre que ha conquistado a las redes sociales. Porque es una situación bastante común. En el post comenta: «Mi madre sigue sin aclararse con los emoticonos», junto a una imagen en la que se puede ver que la señora le manda dos emoticonos de risa para dar una mala noticia.

Mi madre sigue sin aclararse con los emoticonos. pic.twitter.com/iUvb9AR3W6 — Antoñanzas (@Serjfield) 28 de febrero de 2019

«Si no me hubiera reído yo también con lo de mi madre no lo hubiera compartido», asegura este usuario en las redes sociales. Además de explicar que su abuelo «lleva ya varias operaciones anteriores que han sido las peores y esta es una minoría en comparación».

A la publicación, que cuenta con 1.315 reacciones, le han seguido otras divertidas confusiones de padres y madres de otros usuarios al usar los iconos de Whatsapp. También mensajes de ánimo por el estado de salud de su familiar.

Mi madre cree que ésto: 👏👏👏 son patatas fritas 😂 — Sansopey (@Sansopey) 1 de marzo de 2019