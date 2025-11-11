Una empresa contrata un detective para investigar a una empleada de baja y la Justicia le condena a pagar 7.500 euros por reunir 'pruebas ilícitas' contra ella El TSJ de Catalunya obliga a la empresa a readmitir a la trabajadora y abonar tanto los salarios dejados de percibir como una indemnización

Mario Lahoz Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 00:50

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a una empresa a indemnizar 7.501 euros a una trabajadora a la que le realizaron una investigación exhaustiva durante su período de baja. Esta mujer sufría de dolores en su mano izquierda y espalda, por lo que solicitó una baja médica que le aconsejaba reposo y rehabilitación.

Unos meses más tarde, esta chica, empleada en un centro estéteico de Barcelona, fue despedida disciplinariamente por la transgresión de la buena fe contractual y simulación de enfermedad, una decisión tomada gracias a la recogida de información del detective contratado por la compañía.

Tal y como se lee en la carta de despido, la mujer «cogió la baja médica por la supuesta dolencia que padecía en una mano, que le impedía desarrollar sus funciones de manicurista, para las que fue contratada. Ante las sospechas de la empresa, se le estuvo haciendo seguimiento a través de una empresa de detectives».

Tras el despido, el TSJ catalán otorgó la razón a la trabajadora al declararlo nulo por considerar 'ilícita' la prueba adjuntada por los detectives, ya que los hechos fueron aportados por el propio investigador.

Y es que la propia carta indica, «Realizó un tratamiento de manicura a una persona que fue acompañada por dicha empresa». Es decir, una amiga del detective, sin acreditación profesional, colaboró con él en la elaboración de la prueba.

En cuanto a la trabajadora, esta alega que su despido fue nulo al obedecer a una 'represalia' a causa de la incapacidad temporal. Asegura que la prueba del informe de detectives era inadmisible porque este no estuvo en el lugar cuando presuntamente se cometieron los hechos. Además, insiste en la vulneración de los derechos fundamentales, como el de la intimidad.

Finalmente, los magistrados han estimado el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora contra la sentencia y, por tanto, declaran el despido nulo y condenan a la empresa a la readmisión de la empleada, con el abono de los salarios dejados de percibir, y una indemnización de 7.501 euros.