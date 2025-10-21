Una empleada de hotel coge un avión cada día para ir a trabajar: «Me sale más barato que alquilar una habitación» La dificultad para acceder a una vivienda en la isla de Mallorca ha obligado a la joven a tomar esta decisión

A. Pedroche Martes, 21 de octubre 2025, 00:41

La vivienda es uno de los mayores quebraderos de cabeza de los españoles. Acceder a una es muy complicado. Si hablamos de compra los precios son desorbitados. Muy pocos pueden asumir ese endeudamiento o directamente no tienen el dinero suficiente para afrontar la entrada. Otro factor importante es la escasez. Las pocas viviendas que salen al mercado se agotan en cuestión de horas. Mucha demanda y muy poca oferta. El alquiler también es inasumible para muchos jóvenes. La mayoría se ven obligados a compartir piso. Hay algunas regiones o ciudades en nuestro país en las que la situación es todavía más grave. Una de ellas es Baleares. El precio del alquiler supera los 18'5€ por metro cuadrado.

La situación es tan crítica que Julia Sintes, una joven que trabaja en un hotel en Palma de Mallorca, tiene que coger un avión todos los días para ir a su empleo porque le es más rentable que alquilar una habitación. Lo ha contado en el programa de televisión LaSexta Xplica. Cada madrugada, Julia Sintes prepara su mochila y se dirige al aeropuerto. Su jornada laboral empieza en Palma de Mallorca, pero su hogar está a más de 130 kilómetros de distancia, en la isla vecina de Menorca.

Son dos aviones cada día. Uno cuando empieza su jornada y otro cuando acaba. En total, Julia realizará unas tres horas diarias de desplazamientos entre islas, sin contar los inevitables retrasos o cancelaciones que a veces complican su regreso a casa.

Esta rutina aérea le resulta más asequible que alquilar una habitación en la ciudad donde trabaja. «La vivienda es un derecho y está amparada en la Constitución», recuerda la joven en el debate, donde también insiste en que «todo el mundo debería tener derecho a ella, tenga los recursos que tenga».

Su caso también se explica porque su contrato es temporal. Únicamente estará así unos cuantos meses. Sin embargo, es una realidad que cada vez es más común entre las personas de las Islas Baleares.

