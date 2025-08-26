Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El actor Miguel Ángel Silvestre, en una imagen de archivo. Blanca Castillo

La emotiva despedida de Miguel Ángel Silvestre a Verónica Echegui: «Ojalá volverte a encontrar en otra vida»

La actriz ha fallecido a los 42 años por una enfermedad

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025

El mundo de la cultura en España se ha quedado sin palabras este lunes tras conocer el fallecimiento de actriz Verónica Echegui, que ha muerto a los 42 años a causa de una enfermedad. La intérprete y directora se popularizó en la industria gracias a su papel en 'Yo soy La Juani', de Bigas Luna, una actuación que le valió su primera nominación a los Goya en 2006.

Según han informado fuentes de su entorno, la madrileña ha fallecido a causa de un cáncer tras estar ingresada sus últimos días de vida en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Tras el conocimiento de la noticia, han sido muchos los rostros conocidos en España que han querido compartir su pesar y han dedicado unas palabras de despedida hacia la actriz, a la que sus allegados han dado el último adiós este mismo lunes en el tanatorio de La Paz.

«No nos lo creemos», decía visiblemente afligido su amigo Paco León a las puertas del tanatorio. También ha querido expresar su pesar el actor Miguel Ángel Silvestre, con una publicación vía Instagram en la que el valenciano ha compartido una imagen de Echegui junto a un emotivo texto.

«Era una de las personas más especiales que he conocido. Era una mujer fascinante en todos los sentidos. Una de las cosas que mas me llamaba la atención era su empatía , tenía esa capacidad de entender el dolor de todo el mundo. Siempre tan generosa, dando su luz , su ternura, su compasion a la gente. Tan auténtica. Alegre. Viva. Te quiero Vero. Ojala volverte a encontrar en otra vida», ha escrito el actor en un emotivo post de Instagram donde multitud de seguidores no dejan de compartir mensajes de pésame por la muerte de la intérprete, que en 2022 ganó en Valencia el Goya a mejor cortometraje de ficción con 'Tótem Loba'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  6. 6

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  7. 7 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD
  8. 8 Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10

    Quiénes son los Royo, una de las últimas familias de la industria textil valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La emotiva despedida de Miguel Ángel Silvestre a Verónica Echegui: «Ojalá volverte a encontrar en otra vida»

La emotiva despedida de Miguel Ángel Silvestre a Verónica Echegui: «Ojalá volverte a encontrar en otra vida»