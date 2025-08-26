La emotiva despedida de Miguel Ángel Silvestre a Verónica Echegui: «Ojalá volverte a encontrar en otra vida» La actriz ha fallecido a los 42 años por una enfermedad

Tamara Villena Valencia Lunes, 25 de agosto 2025 | Actualizado 26/08/2025 00:44h.

El mundo de la cultura en España se ha quedado sin palabras este lunes tras conocer el fallecimiento de actriz Verónica Echegui, que ha muerto a los 42 años a causa de una enfermedad. La intérprete y directora se popularizó en la industria gracias a su papel en 'Yo soy La Juani', de Bigas Luna, una actuación que le valió su primera nominación a los Goya en 2006.

Según han informado fuentes de su entorno, la madrileña ha fallecido a causa de un cáncer tras estar ingresada sus últimos días de vida en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Tras el conocimiento de la noticia, han sido muchos los rostros conocidos en España que han querido compartir su pesar y han dedicado unas palabras de despedida hacia la actriz, a la que sus allegados han dado el último adiós este mismo lunes en el tanatorio de La Paz.

«No nos lo creemos», decía visiblemente afligido su amigo Paco León a las puertas del tanatorio. También ha querido expresar su pesar el actor Miguel Ángel Silvestre, con una publicación vía Instagram en la que el valenciano ha compartido una imagen de Echegui junto a un emotivo texto.

«Era una de las personas más especiales que he conocido. Era una mujer fascinante en todos los sentidos. Una de las cosas que mas me llamaba la atención era su empatía , tenía esa capacidad de entender el dolor de todo el mundo. Siempre tan generosa, dando su luz , su ternura, su compasion a la gente. Tan auténtica. Alegre. Viva. Te quiero Vero. Ojala volverte a encontrar en otra vida», ha escrito el actor en un emotivo post de Instagram donde multitud de seguidores no dejan de compartir mensajes de pésame por la muerte de la intérprete, que en 2022 ganó en Valencia el Goya a mejor cortometraje de ficción con 'Tótem Loba'.