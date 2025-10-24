Esta es la elevada multa que puede recibir Rosalía por el evento sorpresa de su disco en pleno centro de Madrid El lanzamiento de su nuevo trabajo en Callao le puede costar una sanción superior al medio millón de euros

M. Lahoz Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 01:11 Comenta Compartir

Rosalía revolucionó las calles de la capital de España con la inesperada presentación de su nuevo disco. La artista internacional eligió la plaza de Callao como la localización perfecta para el anuncio de 'Lux', provocando una concentración masiva de seguidores en pleno centro.

La propia artista anunció unas horas antes a través de Tiktok que en torno a las 22:00 horas sucedería algo muy especial en Callao. Esta información fue lo único que hizo falta para que miles de personas se desplazaran hasta la ubicación. La multitud bloqueó calles, generó problemas de movilidad y obligó a la Policía Municipal a intervenir.

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida explicó que hubo una «alteración grave de seguridad» y que las normas se aplican a todos, sin excepción. Aunque no hubo escenario ni música alta, el gran tumulto de seguidores complicó la situación.

El Ayuntamiento de Madrid confirma que está estudiando la información al completo antes de decidir si abre un expediente sancionador. El problema principal es que la artista no solicitó el permiso pertinente para celebrar el acto en vía pública.

EL alcalde señaló que, de haberse pedido permiso, se lo habría concedido sin problemas. Si se considera que la infracción es grave, la multa poidría ascender hasta los 600.000 euros. Sin embargo, al no haber escenario ni sonido masivo, la multa podría ser menor.

El Ayuntamiento decidirá qué hacer en los próximos días. Rosalía tiene la posibilidad de presentar alegaciones antes de que se determine la cantidad de la multa. Una decisión importante que marcará la regulación de los eventos espontáneos en espacios públicos en Madrid.

Temas

Multa

Callao

Rosalía