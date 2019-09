El Ejido rectifica su idea de salir del sistema de seguimiento a víctimas del machismo El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora. El consistorio de esta localidad almeriense, gobernada por el PP y Vox, se retracta de una medida polémica tras el revuelo mediático causado INMACULADA ACIÉN El Ejido Martes, 24 septiembre 2019, 16:39

Tras conocerse la intención del Ayuntamiento de El Ejido de abandonar el sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista (Viogen), el alcalde de la localidad almeriense ha decidido dar marcha atrás por «el revuelo mediático causado» y para que «no se confundan los términos». El popular Francisco Góngora, que gobierna en coalición con Vox, ha llamado este martes al subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, para informarle de la decisión. Lo ha hecho tras una mañana en la que posible salida de El Ejido de Viogen había sido duramente criticada desde el Gobierno del Estado, miembros de la oposición del consistorio, incluido Ciudadanos, e incluso por la Unión de Policía Local, que pidió al alcade que no justificara tan polémica medida por la situación de precariedad en el cuerpo.

«No considero que sea una rectificación, pero viendo el revuelo mediático que se ha generado y que evidentemente no queremos dar lugar a que se confundan los términos y cuestiones, vamos a analizar el viernes en la comisión de seguimiento hasta donde podemos llegar nosotros con el número de efectivos que tenemos para garantizar el servicio que tenemos que prestar y hasta donde nos va a tener que prestar colaboración Guardia Civil y Policía Nacional. Pero vamos a analizarlo y vamos a seguir estando en Viogen, en la medida en que los efectivos con los que contamos nos permitan garantizar la seguridad de esas mujeres». Así se pronunció el alcalde de El Ejido este mediodía en comparencencia pública ante los medios de comunicación.

Góngora indicó que este viernes a las 9 de la mañana tendrá lugar una reunión en la Subdelegación del Gobierno a varias bandas. En ella estarán el subdelegado del Gobierno, responsables del gobierno local de El Ejido, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.

En esta línea, el primer edil afirmó entender el revuelo creado. «Es un tema enormemente sensible ya que, además, el acuerdo que tenemos con Vox se puede prestar a controversias de todo tipo o planteamientos de que ha podido ser una imposición y nada más lejos de la realidad, no ha existido ni va a existir, todos estamos convencidos que existe una violencia de género y una violencia que va más allá del género, pero que los datos son incontestables y que hay muchas muertes, no sé si son más de cuarenta en lo que llevamos de año, víctimas de la violencia machista», apuntó Góngora.

De esta manera, Góngora insistió en que el de El Ejido es un Consistorio y un equipo de gobierno «plenamente implicado en la lucha por la igualdad. De hecho tenemos un plan de igualdad con 72 ejes de acción o medidas que llevamos aplicando ya desde hace varias anualidades, un centro de información a la mujer, realizamos multitud de asesoramientos en materia de formación, ayuda psicológica, inserción laboral, concienciación y un largo etcétera para fomentar la igualdad y también con un trabajo específico para luchar contra la violencia de género, con la cual estamos plenamente comprometidos».

Todo ello para explicar que la decisión de suspender el convenio responde a causas objetivas. «Desde marzo aproximadamente tenemos en marcha una negociación con los sindicatos de la Policía Local, que no siempre ha sido bien entendida por el lado sindical y que nos ha llevado a una situación complicada en la prestación de determinados servicios publicos que tenemos encomendados como Policía Local. Tenemos un 12% de bajas por prejubilación, a raiz del Real Decreto que salió a finales del año pasado, que estamos en proceso de selección para tratar de cubrirlos. Tenemos además el período vacacional con un tercio de la plantilla de vacaciones, hemos tenido puntas de absentismo o bajas laborales por enfermedad de hasta el 60%. En estos momentos tenemos una merma de efectivos de aproximadamente un 40%, son 49 los Policías que a día de hoy están en condiciones de prestar servicio», expuso el alcalde de El Ejido.

En esta línea, Góngora explicó que «sencillamente habíamos planteado a la Subdelegación la denuncia de ese convenio para que una vez convocada y reunida la comisión de seguimiento, una comisión tecnica donde está representado el Ayuntamiento y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, valorar la situación que tiene la Policía Local, para realmente poder garantizar que estamos prestando ese servicio en las condiciones óptimas, de manera que no exista un riesgo que se pueda ver aumentado por esa merma de efectivos».

Por otra parte y en relación a la situación con la Policía Local, Góngora indicó que este viernes se retomará la negociación del convenio colectivo. «Ya cerramos un acuerdo y el Ministerio de Interior no lo aprobó y hemos tenido que retomar ese convenio y esperamos que a lo largo de los próximos dos meses o dos meses y medio podamos cerrar esa negociación, esperamos en positivo, y podamos cubrir las bajas que tenemos». Así, el máximo responsable municipal espera que la situación se normalice en un período inferior a un año.