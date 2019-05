La vital importancia de los postgrados para el empleo

Cuando se acerca el verano llega el momento de tomar decisiones. Durante estos meses se abren las matriculaciones a los cursos de postgrado que comenzarán en septiembre. Comienza el momento de estudiar las diferentes propuestas que las escuelas de negocio y universidades lanzan al mercado.

LAS PROVINCIAS ha querido reunir a algunas de ellas en su mesa de expertos para debatir sobre la importancia de estudiar un postgrado ya sea para reciclarse, en caso de tener experiencia en el mundo laboral, ya sea para reforzar la formación recibida en los estudios superiores.

EDEM Escuela de Empresarios, Business School de Florida Universitaria, CEU-UCH, Barreira Arte y Diseño, ESIC Business&Marketing School y Universidad Europea de Valencia recogieron el guante y pusieron sobre la mesa tanto su oferta formativa como la importancia continuar más allá de la formación reglada.

Sobre el claustro de profesores, las nuevas formas de impartir la materia, la conexión de estas escuelas de postgrado con las empresas, y por ende con el mercado laboral, la importancia de la multiculturalidad en las aulas y de que los alumnos salgan al extranjero y no solo conozcan idiomas fueron algunos de los temas de los que hablaron Alicia González, directora de Postgrados de EDEM Escuela de Empresarios; Enrique García Peña, director de la Business School de Florida Universitaria; Gerardo Antón, vicerector de Ordenación Académica y Profesorado de la CEU-UCH; Patrizia Barbieri, directora de Master y Relaciones Internacionales de Barreira Arte y Diseño; José María García, director de Postgrado en el campus de Valencia de ESIC Business & Marketing School; y José María Guijarro, director de la Escuela de Postgrado de Universidad Europea de Valencia.

Adaptados a los alumnos

La velocidad a la que se desarrolla la tecnología cambia las características de los empleos y las relaciones entre las empresas hace que sea totalmente necesario seguir formándose. Sin embargo, es vital hacerlo en un entorno que esté adaptado a lo que la realidad laboral demanda. Es por ello que las diferentes escuelas de negocios y universidades adaptan su oferta de postgrado y están íntimamente ligados a las empresas. De este modo, no solo se mejora la empleabilidad, ya que los alumnos realizan prácticas en empresas, sino que los futuros trabajadores conocen a la perfección la realidad laboral y las compañías tienen la oportunidad de descubrir el talento y retenerlo.

«En esta etapa, señalaba Enrique García, te encuentras con profesionales que van a enseñarte conocimientos que se ponen en practica en las empresas, es el enganche entre la teoría y el mundo laboral». Idea que secundaba toda la mesa y Alicia González añadía que «cuando los alumnos acaban la universidad hay un desajuste entre sus conocimientos y lo que pide la empresa, el postgrado sirve para nivelar y que aprendan esa capacidad de análisis de situaciones, toma de decisiones, en definitiva, pensamiento crítico». Por su parte, Patrizia Barbieri apuntaba que «además se les enseña marketing personal para que sepan venderse a sí mismos y a sus proyectos, en la línea de ofrecerles una formación específica que se corresponda siempre con el ámbito laboral al que se dirigen». José María Guijarro incidía en que «esa visión global que da un postgrado en el desarrollo del contexto laboral, el conocer el día a día de la empresa, es lo que te da ventajas laborales frente al resto de tus competidores no solo si estás buscando un primer empleo sino si ya tienes años de experiencia».

Y esto se consigue cuando los centros formativos tienen un profesorado activo que conoce la realidad del mundo laboral ya que lo vive diariamente. «Lo que más nos demandan los futuros alumnos y los alumnos es el 'networking' y esto se consigue a través del profesorado, un profesorado profesional y activo, capaz de compartir los conocimientos y la experiencia», señalaba José María García.

«El acceso al conocimiento se ha abierto a todo el mundo, por lo que el profesor debe cambiar la forma de dar la clase. Ya no valen las clases magistrales de antaño, ahora lo que busca el alumno es que le ayudes a encontrar soluciones reales a los problemas que se le plantean en su puesto de trabajo. El perfil del profesorado es importante en este sentido ya que debe ser capaz de transmitir esa experiencia y saber hacer», apuntaba Gerardo Antón.

José María Guijarro añadía que «el alumnado valora más el buen profesor a la hora de transmitir conocimiento que el que utiliza nuevas tecnologías para el desarrollo de las clases. Todos los instrumentos tic de apoyo son buenos pero no son suficientes. Debemos atraer la atención de los alumnos».

De hecho, no sólo se adapta el profesorado a las demandas de los alumnos sino que las escuelas de negocio y las universidades van adaptando su oferta formativa en función de las necesidades tanto de los alumnos como del mercado laboral. «Debemos mantener la base del conocimiento en las aulas y evolucionar, adaptarnos a los tiempos y los cambios. De ahí que aquellos programas que ya no se demandan desaparezcan de la oferta y aquellos que tenemos evolucionen», puntualizaba José María García.

Multiculturalidad

Los seis contertulios coincidieron en señalar que el hecho de saber idiomas ya no es suficiente para el mercado laboral. Ahora lo que se busca es una persona capaz de conocer la idiosincrasia de los países donde las compañías operan, de ahí la importancia de la internacionalización entendida como multiculturalidad. «Trabajar en otro país no es el objetivo, lo que debemos hacer en las aulas es trabajar la metodología para que desarrollen las habilidades en cualquier sitio. Exportar ya no es suficiente, tenemos que tener directivos capaces de trabajar en cualquier sitio y desarrollar negocios en cualquier país. Necesitamos un programa global que forme a los alumnos en esto», comentaba el director de postgrado de ESIC, a lo que la directora de Masters de Barreira Arte y Diseño añadía que «esta capacidad de movilidad y el gestionar empresas en otros países permite una inteligencia cultural más amplia, además al relacionarte con personas de otros países se logra una mentalidad más abierta buscando diferentes soluciones a problemas comunes. Las experiencias formativas internacionales son uno de los pilares de nuestro centro».

En este sentido, los expertos señalaban que sus respectivas escuelas y universidades habían abierto el abanico de alumnos y ya no sólo tenían españoles sino que muchos venían de otros países. «La experiencia de estudiar fuera es muy importante pero también lo es que venga alumnado de otros países ya que al convivir diferentes nacionalidades los alumnos se enriquecen» señalaba Gerardo Antón, de la Universidad Cardenal Herrera CEU, quien cuenta entre sus alumnos con un gran porcentaje de extranjeros.

Y este concepto de internacionalización es de vital importancia ya que «en las entrevistas de selección no queremos perfiles planos, buscamos un currículum que haya tenido oportunidades de trabajar fuera, que haya estado un par de meses en el extranjero. Necesitamos ese enriquecimiento que da el salir del propio país».

De hecho, según explicaron todos los ponentes, sus respectivos centros de formación tienen programas para acudir a Silicon Valley, China, París, etc. para poder desarrollar los proyectos y exponerlos delante de aquellos directivos punteros de su sector como el de tecnología o la moda.

Especialización

Otra de las claves que se puso encima de la mesa fue la especialización. Según los expertos, en un mundo tan global con el que nos ha tocado vivir «ya no es cuestión de saber de todo, hay que ser selectivo y especializarse en un campo. Con el acceso a la información que hay hoy en día no es necesario saber de todo».

Entre las conclusiones, la directora de Postgrado de EDEM Escuela de Empresarios señalaba que «tenemos el reto de ofrecer la posibilidad de que estudien lo que les gusta, aún sin saber si han elegido bien, debemos ejercer de coach para que logren desarrollar y desempeñar las habilidades fomentando la especialización y así facilitando la empleabilidad».

En cuanto a la oferta que estos seis centros ofrecen cabe destacar la apuesta por los másteres especializados MBA Junior, SAP, Marketing Digital, Data Analytis y EMBAS en Finanzas y Marketing de EDEM Escuela de empresarios; master en design thinking, UX/UI design, master en comunicación y marketing de moda, master en interiorismo, creatividad e innovación y masters en guión y filmmaker de Barreira Arte y Diseño; los cursos de postgrado especializados en motor sport para formar ingenieros para escuderías de competición (en estos momentos trabajando con la escudería de Adrián Campos) y el máster de dirección musical de la Florida Universitaria; MBA Executive o junior, y Másteres especializados en Marketing de ESIC Business&Marketing School; los postgrados de la CEU-UCH enfocados en cada una de las cinco áreas del conocimiento que imparten; o los más de 30 programas que oferta la Universidad Europea de Valencia en las áreas de salud, ciencias sociales, comunicación, educación o arquitectura.