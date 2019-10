Vicky Foods reta al alumnado de ESIC Business & Marketing School

Una nueva e innovadora oportunidad educativa se presenta a los alumnos del Campus Comunidad Valencia de ESIC Business & Marketing School. EXTRA Viernes, 11 octubre 2019, 17:49

El pasado jueves 26 de septiembre se anunció a más de 200 estudiantes de ESIC Valencia de primer curso de los grados en Digital Business, Gestión Comercial y Marketing, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación y Relaciones Públicas e International Business el nuevo reto a resolver lanzado por Vicky Foods. La empresa valenciana, representada por Vicente Castell, el máximo responsable del área de Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa, y Marta Bertomeu, del Departamento de Marketing, propone este desafío con el fin de dar respuesta a las necesidades de una sociedad preocupada por la salud y la sostenibilidad en materia alimentaria.

En la presentación, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad los detalles del reto y de escuchar palabras de Victoria Fernández, cofundadora de Vicky Foods y presente en el nuevo nombre del grupo en forma de homenaje a la impulsora de la marca. Dulcesol, antiguo nombre del grupo, se mantiene como marca, junto a Be Plus y Hermanos Juan, dentro del nuevo holding Vicky Foods. En la grabación que los participantes pudieron escuchar, Victoria hacía especial hincapié en 3H: humildad, humanidad y honestidad, requisito sine qua non de la política empresarial y de sus trabajadores. Durante el acto, ESIC añadió una C de compromiso que pretende conectar a los alumnos con la realidad de la empresa y con su reto.

Seis profesores y profesoras de la escuela serán los encargados de tutorizar a los participantes en un reto que se presenta como una oportunidad para aportar valor a la sociedad y al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana con ideas jóvenes y estrategias diversas. El proceso de trabajo pretende extenderse en el tiempo en poco más de dos meses, hasta el 9 de diciembre cuando se presentarán los proyectos finales.

Todos los participantes deberán presentar sus propuestas con la metodología PechaKucha, que consiste en una presentación compuesta por 20 diapositivas de 20 segundos cada una. Habrá varios ganadores y el jurado estará formado por directivos de Vicky Foods, profesores de ESIC Valencia y por profesionales de comunicación y el marketing. Con carácter posterior se realizará un informe para la empresa.

El objetivo es crear una estrategia para mejorar la competividad de Vicky Foods en el mercado bajo el paraguas de la calidad, lo saludable y la sostenibilidad en las empresas de alimentación, a través de tres metodologías principales: flipped classroom, learning by doing y design thinking, técnicas docentes que sitúan al alumno en el centro de la educación según dicta la High Education Academy (HEA), que ESIC Business & Marketing School utiliza para formar a sus docentes de forma exclusiva como único centro educativo que aplica este tipo de formación fuera de Reino Unido.

Durante las tres fases que tendrán lugar en el desarrollo del caso, se visitará la fábrica de Vicky Foods para conocer el proceso de producción y se aplicarán técnicas de análisis de mercado novedosas, basadas en la neurociencia, por ejemplo, para aportar valor teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad actual. Durante todas las etapas del proyecto, el alumnado trabajará con las 5 culturas de ESIC: excelencia, servicio stakeholder, novedad, corresponsabilidad y diversidad.