Cuando los sueños se visten con toga y miran al futuro

La Rambleta se llenó de miradas ilusionadas y aplausos cálidos en una tarde inolvidable. Fueron 188 los alumnos que ponían un nuevo punto en su etapa académica y daban comienzo a un capítulo más en su particular viaje profesional. Entre acordes musicales, palabras de gratitud y emociones contenidas, la ceremonia de graduación se convirtió en un homenaje al esfuerzo y a la transformación personal.

El director del campus, Agustín Carrilero Castillo, abrió el acto para luego reflexionar señalando que «hacer un máster no es solo formación; es un aprendizaje vital, un antes y un después». Carrilero habló de la metodología educativa de ESIC, con seis décadas de trayectoria, y del valor del esfuerzo compartido: «La graduación es un tributo al trabajo de todo un año, a la exigencia y al crecimiento personal que hoy celebramos con orgullo». Además, el director de ESIC Comunidad Valenciana confesó también su visión como antiguo alumno, recordando que aquel máster que cursó hace casi treinta años fue «un punto de inflexión profesional». Entre sonrisas, admitió que incluso se llega a echar de menos. «Te das cuenta de lo que aprendes y de cómo cambias, pero para eso deben pasar unos meses».

Tras la entrega de la placa al padrino, el turno fue para Gonzalo Belenguer Mucharaz, director general de Redit, quien al finalizar el acto, confesó haberse «retrotraído 28 años atrás», cuando también fue alumno. Habló de la responsabilidad y el orgullo de formar parte de la comunidad ESIC: «Cuando has pasado por una escuela como esta, te sientes capaz de todo. No sabes qué problema tendrás ni cuál será la solución, pero tienes la certeza de que saldrás adelante». Con humildad, recibió el reconocimiento como padrino, asegurando que pasar por ESIC «no solo es un cambio profesional, sino también vital».

Las voces de los egresados pusieron el acento más humano del acto. María Bertomeu Roldán contó que el máster le permitió «ver el tejido empresarial desde una perspectiva nueva» y aprender a «gestionar los distintos puntos de vista con templanza y visión estratégica». A los futuros estudiantes les lanzó un consejo sencillo y sincero al decir que «lo hagan con ilusión y ganas de crecer, porque si no, no le sacarán provecho». Su compañero Fernando Zúñiga Pizarro resumió su experiencia con una frase sencilla, pero contundente: «ESIC me hizo entender que el marketing y las comunicaciones son herramientas estratégicas para que las grandes ideas se conviertan en excelentes negocios».

El cierre llegó de la mano del padre Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC University, que ofreció un discurso cargado de simbolismo. Comparó los desafíos de hoy con los antiguos mapas inexplorados. «Pasar los límites de lo conocido siempre ha generado respeto», señaló. Invitó a los nuevos titulados a mirar al futuro sin miedo y con esperanza, recordando que la esencia de ESIC es «transformar personas para hacer un mundo mejor». Les animó a ser profesionales buenos, pero, sobre todo, personas auténticas, que respeten la dignidad y el bien común.

Como broche final de graduación, animó a los egresados a vivir con autenticidad y gratitud. «Evitad siempre usar la frase que seguramente hayáis cantado o bailado alguna vez que dice así: Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Porque entonces quizá será demasiado tarde. Sed vosotros mismos, vivid el momento y no dejéis para mañana los besos o las fotos que podáis dar hoy». Con esta referencia poética, concluyó su intervención cargada de simbolismo, humanismo y optimismo hacia el futuro.

