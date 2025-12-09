Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una anterior huelga educativa. J. L. Bort

El sector educativo recibe a Pérez Llorca con una huelga

Reclaman mejoras salariales, laborales y menos burocracia, entre otros aspectos

Manuel García

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:52

Comenta

La nueva consellera de Educación, María Carmen Ortí, y por extensión el consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca, se enfrentan esta semana a la ... primera huelga educativa bajo su mandato. Aunque este acto ya estaba previsto, el nuevo Consell recibe esta protesta, este próximo jueves 11 de diciembre, apenas aterrizados en sus cargos y con algunas partes de su equipo aún por definir y anunciar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  3. 3 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  6. 6

    Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá
  7. 7

    El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España
  8. 8 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  9. 9 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El sector educativo recibe a Pérez Llorca con una huelga

El sector educativo recibe a Pérez Llorca con una huelga