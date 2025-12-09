El sector educativo recibe a Pérez Llorca con una huelga

La nueva consellera de Educación, María Carmen Ortí, y por extensión el consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca, se enfrentan esta semana a la ... primera huelga educativa bajo su mandato. Aunque este acto ya estaba previsto, el nuevo Consell recibe esta protesta, este próximo jueves 11 de diciembre, apenas aterrizados en sus cargos y con algunas partes de su equipo aún por definir y anunciar.

Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CSIF y STEPV convocan esta huelga en la que básicamente reivindican mejoras laborales y salariales, bajada de la ratio o reducción de la burocracia. Estos cuatro de los cinco sindicatos docentes de la enseñanza pública han convocado las huelgas todos los meses a partir de diciembre, incluyendo dos en abril y la posibilidad de que en mayo sea indefinida. Reclaman subidas salariales -para recuperar la pérdida de poder adquisitivo y porque los docentes valencianos son de los peor pagados- y mejoras laborales (bajada de ratios y más plantilla).

La respuesta de Rovira fue categórica: cuando el Gobierno apruebe la nueva financiación de la Comunitat. De Ortí y su equipo (si lo cambia, que es más que previsible) dependerá si la Comunitat se convierte en una Asturias 2.0, región en la que el año pasado se generó un conflicto relacionado con los comedores escolares que fue escalando hasta una huelga indefinida -sumándose más problemáticas, como el creciente malestar del colectivo- y que acabó llevándose por delante a la consejera del ramo. El sindicato mayoritario, el STEPV -que celebró «la destitución» de Rovira- ya ha anunciado que en cuanto tome posesión la nueva responsable se le pedirá una reunión para trasladarle «la problemática» y las propuestas sindicales.

Ésta es la primera serie de una huelgas de otras anunciadas para los próximos meses (abril o mayo) que se desarrollarán en función del seguimiento y de los movimientos que pueda realizar el nuevo Consell.

STEPV, entre otros sindicatos, hace un llamamiento al conjunto del profesorado ya la comunidad educativa para que secunden masivamente la jornada de huelga y las movilizaciones convocadas, para dejar claro que no habrá normalidad educativa mientras el Gobierno valenciano no aborde de manera decidida la brecha salarial, la sobrecarga de trabajo y la necesidad de mejorar las plantillas, los espacios educativos y las condiciones de trabajo.

Una de las cuestiones que se planteó al amterior conseller José Antonio Rovira fue la de la subida de los salarios, pero éste se escudó en la necesidad de que la Comunitat Valenciana esté mejor financiada para que los profesores valencianos abandonen la cola en cuanto a la clasificación de los peores pagados de toda España. Así, el anterior conseller pidió a los sindicatos que se unieran en su petición a Pedro Sánchez.

Además, desde el Consell recuerdan que durante la etapa del Botánico tampoco hubo subidas salariales pero las protestas tienen lugar ahora.

En este sentido, las opciones de Pérez Llorca pasarían por sentar en una mesa a los sindicatos y aunque parece que la huelga de este jueves tendrá lugar sí o sí, se podría intentar que no se celebraran las de los próximos meses.

De este modo, la jornada de reivindicaciones de este 11 de empezará con concentraciones en las tres capitales de provincias y en las comarcas (Puerto de Sagunto, Alzira, Gandia y Xàtiva, La Vall d'Uixó, Elche, Dénia,, Alcoi, Elda, Torrevieja y Orihuela) a las 9:30 horas y después con una manifestación a las 12 en Valencia, Castellón y Alicante.

Una cuestión que sí se resuelve

Frente a esta huelga general, una cuestión que afecta a muchos menos docentes pero que sí se ha resuelto se refiere al acuerdo entre la Conselleria de Educación y el Comité de Huelga de profesorado experto y especialista de FP y que se firmará este martes 9 de diciembre, según han anunciado fuentes sindicales, que apuntan que, una vez se ha nombrado a la nueva consellera, Maria del Carmen Ortí, y el departamento deja de estar en funciones ya se puede suscribir el pacto.

La reestructuración del anterior Consell liderado por Carlos Mazón dejó en suspenso, tras su dimisión, la firma del acuerdo entre el profesorado experto de FP y especialista de régimen general que se encuentra en huelga indefinida desde el pasado 3 de noviembre.

Una vez ha tomado posesión el nuevo gobierno, con Juan Francisco Pérez Llorca a la cabeza, «la Conselleria ha fijado el 9 de diciembre como fecha para firmar el acuerdo y enviará próximamente el documento definitivo, a pesar de que han informado que se han aceptado las últimas propuestas del colectivo, fundamentalmente que los contratos estén modificados como muy tarde el 15 de diciembre, para tener garantías que se aplicará el acuerdo de forma inmediata», explica el comité de huelga en un comunicado.

Este órgano recalca que esperará a la firma del acuerdo para desconvocar la huelga indefinida, «pero todo apunta a que el documento definitivo será aceptado por el colectivo y, finalmente, se procederá a la desconvocatoria del paro», auguran.

El profesorado experto y especialista celebra que, «finalmente, la Conselleria ha negociado una solución para el colectivo». En ese sentido, consideran que «la convocatoria de la huelga indefinida y el seguimiento masivo de esta ha sido la clave para llegar a un acuerdo con la administración».