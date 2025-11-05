Primera charla de la 8ª edición StartInnova Las Provincias

EXTRA Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:59 Compartir

El primer encuentro de la octava edición del programa de emprendimiento StartInnova Las Provincias se celebró el pasado jueves, 30 de octubre, en el salón de actos de Florida Universitària. Bajo el nombre de 'Aprendiendo a emprender: de la idea al proyecto', la charla fue impartida por Enrique García Peña, Team coach del grado Leinn de Florida Universitària.

StartInnova constituye una iniciativa de referencia del sector educativo y empresarial dirigida a fomentar la cultura del emprendimiento entre los más jóvenes a través de una formación basada en cuatro etapas esenciales como son la primera de ellas 'Aprender a emprender', 'De la idea al proyecto', 'Desarrolla tu proyecto' y 'Defiende tu proyecto'.