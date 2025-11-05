Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
Primera charla de la 8ª edición StartInnova Las Provincias
START INNOVA

Primera charla de la 8ª edición StartInnova Las Provincias

Bajo el nombre de 'Aprendiendo a emprender: de la idea al proyecto', la charla fue impartida por Enrique García Peña

EXTRA

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:59

El primer encuentro de la octava edición del programa de emprendimiento StartInnova Las Provincias se celebró el pasado jueves, 30 de octubre, en el salón de actos de Florida Universitària. Bajo el nombre de 'Aprendiendo a emprender: de la idea al proyecto', la charla fue impartida por Enrique García Peña, Team coach del grado Leinn de Florida Universitària.

StartInnova constituye una iniciativa de referencia del sector educativo y empresarial dirigida a fomentar la cultura del emprendimiento entre los más jóvenes a través de una formación basada en cuatro etapas esenciales como son la primera de ellas 'Aprender a emprender', 'De la idea al proyecto', 'Desarrolla tu proyecto' y 'Defiende tu proyecto'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  3. 3 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  4. 4 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  8. 8

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  9. 9

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  10. 10

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Primera charla de la 8ª edición StartInnova Las Provincias